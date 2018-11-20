劉櫂豪團結榮耀台東之夜 蔡賴合體全力催票

總統蔡英文（左4）與行政院長賴清德（左3）今晚到台東造勢，為劉櫂豪（右2）催票。（記者黃明堂攝）

2018-11-20 21:36

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今晚舉辦「團結榮耀台東之夜」造勢大會，總統蔡英文、行政院長賴清德共同催票，要把台東夢推手劉櫂豪送進縣政府。

造勢大會集結民進黨在台東的各項候選人，展現「台東隊」團結爭取勝選氣勢，由台東市長候選人洪宗楷率先開講，前立委賴坤成也大聲疾呼支持劉櫂豪，完成台東綠色執政的最後一哩路。

劉櫂豪由行政院長賴清德陪同，在支持者吶喊「凍蒜」聲中進場。劉櫂豪說闡述文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都4大政見主軸，也訴求選民在政治世家、白手起家的候選人中抉擇。賴清德也細數劉櫂豪在農業、醫療等各層面的政績，劉櫂豪從政13年，第5次競選縣長的精神無人出其右，值得大家支持，讓台東蓬勃發展。

蔡英文則說，投票最後3天，請大家1天拉10票，將選過5次縣長、一次比一次進步的劉櫂豪送進縣政府，讓有夢的人到台東。

蔡英文說，劉櫂豪推動地方創生，要把台東打造成一個品牌，就像北海道一樣，品牌做出來，觀光客就會來。她也承諾，與賴院長會全力支持劉櫂豪推動縣政，熱氣球不但不會停辦，還要擴大，而且台東每個月都要辦活動。

蔡英文也說，她全力在拚花東交通建設，包括南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化及南迴公路拓寬一定要如期完工，火車第4代票務系統上線，新列車要採購，讓台東人有一條安全回家的路。

蔡英文說，選對人，4年就會改變一座城市，上次縣長選舉，劉櫂豪在漢人得票超過對手，但原住民輸一點點，但最常到部落向大家問候的是劉櫂豪，請原住民支持。

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