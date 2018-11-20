柯文哲西門町掃街「走不動」 改成粉絲見面會

2018-11-20 21:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲在年輕族群間享有高人氣，但因擔心年輕人投票率偏低問題，繼日前在西門町舉辦行動競選總部造勢後，今天晚間再度赴西門町掃街，催促年輕人11月24日記得投票。但柯文哲吸引太多人潮圍觀，讓掃街隊伍難以前進，直接改成「粉絲見面會」，開放民眾排隊合照。

柯文哲晚間8時半抵達西門町後，先在捷運西門站6號出口周邊開放民眾合照後，再轉往阿宗麵線，沿途都有大批年輕民眾緊隨，連途中臨時跑到美觀園用餐，都有上百名民眾在外等候，隨後又繼續開放民眾合照。