朱立倫：這是台灣人民對抗民進黨的選戰！

朱立倫指這場選戰是台灣人民對抗民進黨的選戰。（記者翁聿煌攝）

2018-11-20 22:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕選戰最後倒數階段，新北市長朱立倫全力為侯友宜回擊民進黨和蘇貞昌的質疑和挑戰，朱立倫說，蔡英文曾說「國民黨沒資格教訓民進黨」，但是台灣人民絕對有資格教訓民進黨，大家都是全民最大黨「討厭民進黨」的成員，台灣人民要用這場選戰對抗民進黨！

朱立倫說，這段時間他全台灣走透透，為黨提名的縣市長助選，民進黨中央執政兩年半以來倒行逆施，每天都在搞清算鬥爭，每一天都在拚政治，沒有好好為民眾拚經濟，貨出不去、觀光客進不來，還羞辱軍公教，對軍公教、老師、公務員、警察、消防、軍人過去貢獻全面抹煞，現在修理侯友宜的立委段宜康還公開講「軍公教貪得無厭」。

朱立倫說，他很不捨侯友宜，侯友宜是一個鐵漢、英雄，阿扁當總統、蘇貞昌當政院長請侯友宜當警政署長，當時陳水扁、蘇貞昌都說侯友宜是條漢子，8年多前民進黨中央拜託侯友宜參選台中市長或嘉義縣長，侯友宜不願意；後來侯友宜答應為新北市民努力，去年底在議會時「連民進黨議員都說他們要支持侯友宜」。

他批評民進黨選不贏人家，就用造謠抹黑的招數，先是搞東廠，還好被破獲，修理侯友宜不到、就修理人家的太太，不夠再修理岳家，還說侯友宜炒地皮，真相是侯的岳父過世時，把新莊的老房子給女兒繼承，但土地是別人的，所以要買地，結果三十幾坪叫炒地皮；他向在場民眾喊話，如果覺得買三十幾坪叫炒地皮是抹黑造謠，一定要全力支持侯友宜，唯一的方法，就是禮拜六用選票表達對民進黨的不滿，讓侯友宜高票當選。