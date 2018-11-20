稱柯文哲欠缺訓練 吳蕚洋：他能超越我與過去數任總統

吳蕚洋稱柯文哲是可造之才，經過訓練能脫胎換骨，甚至超越他自己與過去數任總統。（資料圖）

2018-11-20 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍候選人吳蕚洋因力推蜂蜜檸檬，加上高歌《愛江山更愛美人》而爆紅，還稱要訓練台北市長柯文哲當總統。而今（20）早他在臉書發文進一步指出，柯文哲是可造之才，如果當主管來訓練柯，能讓他脫胎換骨，「經過訓練應該就會超越我，也不會像這幾任總統一樣不知該為何事了。」

談蜂蜜檸檬與唱歌 皆是上蒼冥冥中傳法

吳蕚洋說，他上週運勢的翻轉，已讓其他四位候選人失去把握，但對於選戰結果，吳蕚洋認為重點仍是心，心若是真誠就會如現在所已發生，心若犯了貪嗔癡慢疑，那即使上蒼已排定之事也會改變，行善不能流於表面，否則所有作為也會徒勞。然而只有心也不夠，要想撼動幾百萬人的心，這項工程也很艱鉅。

吳蕚洋表示，聲音是他的強項，而在十月在回公司的路途中，人生短短幾個秋的歌詞不斷在腦海盤旋，「冥冥中似乎上蒼在傳法給我」，而在辯論會前講稿內容也一改再改，「靈感要我講人生、講蜂蜜檸檬、講佛法，用這些觀點來改變社會普遍的錯誤思維」。

而辯論會後效果出現，許多才華橫溢的網友開始改編創作，讓吳蕚洋的演說發酵，帶給人民無限的歡樂。吳蕚洋表示，此時有了非選上不可的決心，「因為這些人是這塊土地的瑰寶，政府應該重視」、「從音樂才華引申到科技到任何行業這些創意，我們絕對會是世界上最強的人民」、「而要帶領這樣優秀的人，必須與他們一樣優秀，否則只會（被）埋沒」。

稱柯文哲欠缺訓練 有潛力超越過去數任總統

吳蕚洋話鋒一轉，認為柯文哲夠聰明、學習能力快、體力也行，是個可造之才，但欠缺訓練且人生經驗過於單純順利，無法了解許多的生命的真實義。「如果我當他主管來訓練他，我相信會讓他脫胎換骨，經過訓練應該就會超越我，也不會像這幾任總統一樣不知該為何事了。」

吳蕚洋也說，如果柯文哲選上台北市市長，隔年就去選總統是不合適的，「來當副市長，我儘量授權他來管理，一邊指導一邊輔導，相信他終會成為氣候」、「未來他的話也會變得智慧慈悲，柯語錄可能都會改寫。」

「剩沒幾天就投票了，我祈求上蒼讓我的願力實現，讓這塊土地的人民都得到安寧平靜、都能健康、幸福美滿。」