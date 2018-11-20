韓國瑜辯論錯誤全在這！查核11處僅有3項正確

高雄市長選舉辯論會在19日晚間舉行，獨立媒體查核兩人辯論正確度，國民黨候選人韓國瑜在查核的11個問題中，僅有3處正確。（資料照）

2018-11-20 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉辯論會在19日晚間舉行，獨立媒體查核兩人辯論正確度，國民黨候選人韓國瑜在查核的11個問題中，僅有3處正確；民進黨候選人陳其邁則是在查核的7個問題中，有1處錯誤。

Q3：韓國瑜說「高雄負債2500億到3000億元，全台灣第一名」

獨立媒體《沃草》對高雄市長辯論會進行即時真實查核，對兩名候選人的問題進行查核。韓國瑜在Q3說：「高雄負債2500億到3000億元，全台灣第一名」。根據財政部107年11月公布「各級政府公共債務統計表」，高雄市目前公共債務為2495億元，是台灣各縣市最高。

Q3：韓國瑜說「高雄人口成長是六都最後一名」

韓國瑜在Q4說：「高雄人口成長是六都最後一名」，可能有問題。根據行政院主計處的統計資料顯示，無論是比較2016年底到2017年底或是1998年底到2017年底，六都中人口成長數最少的都是台北市。

Q6：韓國瑜：高雄舉債上限剩不到500億元

韓國瑜在Q6說，高雄舉債上限剩不到500億元，這應該有問題。根據《新頭殼》報導，高雄代理市長許立明在議會報告明年度總預算編列情形，他不諱言市府明年預算編列比較保守，是要保留一些空間給下一任市長，市府大約剩餘舉債空間是598億元。

Q8：韓國瑜：台灣毒品使用者平均第一次用藥年齡是12歲半

韓國瑜在Q8時說，台灣毒品使用者平均第一次用藥年齡是12歲半，應該有問題，「12歲半」的平均年齡是未成年人首次用藥的平均年齡，而不是全體平均，根據法務部、衛福部2018年4月20日的公告，2017年度統計，首次用藥以20至29歲為42.3%，19歲以下23.5%，以此回推，平均年齡應不可能為12歲半。

Q10：韓國瑜：高雄觀光住房率下降了61%

韓國瑜在Q10說，高雄觀光住房率下降了61%，應該是有問題的，根據中華民國統計資訊網，高雄觀光旅館住用率2016年是67.22%，2017年是62.07%，應該是下降5%。

Q12：韓國瑜：集會遊行法的問題 我等下回答

韓國瑜在Q12說，集會遊行法的問題，他等下回答陳其邁，但實際上韓國瑜並沒有直接回答問題。陳其邁詢問韓國瑜有關「不准意識形態遊行」、「你有什麼資格界定什麼叫做政治或意識形態？」的相關問題，先表示因時間不夠，等下回答，卻又在後來提問時間反問陳其邁「紅衫軍期間集會遊行為何不批准」，沒有正面回答問題。

Q14：韓國瑜：高雄的公立幼稚園有214所

韓國瑜在Q14說，高雄的公立幼稚園有214所，但根據全國教保資訊網的數據，目前高雄市公立幼兒園實際共有213所，韓國瑜雖然錯誤，但數字已相當接近。

Q16：韓國瑜：法國已經在設計摩天輪 還可以洗澡

韓國瑜在Q16說，法國已經在設計摩天輪，甚至還可以洗澡，但根據英國《每日電訊報》報導，「輪子飯店」（Wheel Hotel）是一個概念性、探索性的設計，2015年由SCAU提出，但之後就沒有相關消息。

Q17：韓國瑜說「高雄的碳排放量是全世界標準的九倍」

韓國瑜在Q17說：「高雄的碳排放量是全世界標準的九倍」，但根據各家報導和學術論文引用的數據，高雄市人均碳排放約在每年22至26公噸，世界人均碳排放量則約在每年4至5公噸，高雄市的人均碳排放量為世界平均的4到5倍，但沒有到9倍之多。

Q17：韓國瑜：中原大學設計學院院長帶5個學生到愛河 說他是天才

韓國瑜在Q18說，中原大學設計學院院長帶5個學生到愛河，說韓國瑜愛情摩天輪的理念是天才，但中原大學設計學院院長陳其澎立刻在臉書PO文澄清，「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了」。

Q11：陳其邁：2017年在高雄住宿的旅客是148萬

相較之下，陳其邁僅被查核到1處有問題。他在Q11說，2017年在高雄住宿的旅客是148萬，但實際上應該更多，根據高雄市政府觀光局的資料，去年有163萬多人到高雄住宿。

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