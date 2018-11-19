金門選舉公報夾「兩岸通水實錄」 遭質疑行政不中立

金門縣長候選人楊鎮浯競選總部指控，有家戶同時收到縣府印製的「兩岸通水實錄」與縣選委會印製的「選舉公報」。（記者吳正庭攝）

2018-11-19 23:34

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣長候選人楊鎮浯競選總部今天指控，有家戶同時收到縣府印製的「兩岸通水實錄」與縣選委會印製的「選舉公報」，質疑對手陳福海利用「縣長」身分，嚴重違反行政中立，將向選委會舉發。陳福海陣營回應，「通水實錄」早在9月就印製，縣府並未過問各鄉鎮如何派送。

但縣府及縣選委會表示，通水實錄和選舉公報都由各鄉鎮公所派發，兩岸通水實錄是機關施政成果，非個人文宣，並未違反行政中立，但此時發送時機不宜，也易引人非議，已行文各鄉鎮公所注意。

楊總部指出，近日有家戶收到選舉公報，竟夾有縣府用公帑印製的「兩岸通水實錄」，封面印有陳福海大幅形象照，內容更大肆宣揚陳福海的政績，將歷任縣長20多年努力得來的兩岸通水成果，當作個人功勞，陳福海濫用行政資源，還以縣長身分參與各式活動，公開爭取「再做一任」機會，用「奧步」打選戰，明顯違反行政中立。楊總部發言人吳佩雯痛陳，這是變相用縣政財庫當作自己財庫，肆無忌憚令人瞠目結舌，準備向縣選委會及中選會舉發。

競選連任的無黨籍金門縣長候選人陳福海競選總部回應，「通水實錄」最早在9日即分批送到各鄉鎮公所，由各鄉鎮公所自行派送或讓民眾領取，鄉鎮公所要如何派送，縣府並無過問；另外，縣長陳福海10月下旬已依規定完成請假，沒有違反行政中立。