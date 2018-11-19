引媒體報導掀文宣戰 屏東萬巒選戰熱

2018-11-19 20:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒鄉掀文宣戰！萬巒鄉鄉長選舉下屆由民進黨籍的林國順，對上脫黨參選的鄉代曾培書，雙雄之爭備受矚目，今天曾培書競選團隊以文宣夾報，轉載媒體報導內容，並用「被記過的中校選鄉長」為標題，要選民認清林國順的「案底」，林國順則向警方報案指控對手發黑函，同時發放反制文宣，雙方戰火格外越烈。

署名「曾培書競選總部」的文宣內容，轉載2009年蘋果日報報導，該報導直指時任鳳山陸軍官校中校組長的林國順，在上班時不假離營且喝得爛醉，還疑似毆打士官長，最後被記大過、申誡，案發後林決定退伍。

林國順的反制文宣則由他本人親自署名，「近日造謠者所發『黑函』，已有惡意攻訐，干擾鄉親投票意向，意圖使人不當選之意味...國順在此非常赤裸裸的面對過去...鄭重的呼籲鄉親，用智慧來判斷、來選擇。」

林國順說，他寧可乾淨的輸也不願骯髒的贏，他認為改變要從選舉開始，候選人的格局與氣度才是萬巒之福，造謠者發「黑函」意圖使人不當選，他已採取法律途徑處理，針對蘋果誇大且偏執的報導他不想多做辯解，他堅持乾淨的選舉，也呼籲鄉親用智慧來判斷、來選擇。

曾培書競選總部則指出，夾報的目的是希望選民可以「更認識」鄉長候選人，文宣內容完整轉載媒體報導，有憑有據，且文宣有署名，沒有抹黑與黑函的疑慮。

內埔分局警方受理林國順報案後，由選監小組將爭議文宣帶回，屏縣選委會第4組組長葉明祓指出，後續將依選罷法相關規定，召開會議認定該文宣是否為黑函。