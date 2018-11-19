侯友宜選前10天涉談民調 蘇貞昌質疑故意帶風向

2018-11-19 17:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜日前於網路社群播映媒體專訪影片，標題提及民調數字，涉嫌違反選前10天民調封關的規定。民進黨新北市長候選人蘇貞昌質疑侯故意帶風向，恐不適合領導400萬人的新北市。

針對金馬獎導演提及統獨議題，臉書遭灌爆，蘇貞昌今受訪表示，導演講出台灣人民的心願，竟然在自己的國家、土地上，連講心願都不可以，都要被霸凌，「台灣是要倒回當年什麼都不敢講，國民黨戒嚴的時代嗎？」他呼籲台灣人民堅定守護民主價值、尊重人權，不能讓民主倒退，不能讓逆流回頭。

針對侯友宜網路官方平台播映專訪影片，標題提及民調數字，蘇貞昌說，不能公布民調是法律的明文規定，侯友宜是故意帶風向，還是不懂法律？這樣的人適合領導400萬人的新北市嗎？

對於侯友宜昨晚造勢場合一度哽咽，並對太太示愛，蘇貞昌表示，每個人的家都是最重要的後盾，每位太太都是先生的後盾，只是有的後盾是不太一樣的方式。

蘇貞昌說，夫妻不是只有感情的對待，包括理財的方式，都是候選人該被檢驗的，每一個選市長的人，都大聲呼籲大家出來幫忙，如果呼籲大家出來幫忙，但是自己的太太卻躲起來，這個呼籲不是很假嗎？不是「死道友、不死貧道」嗎？

對於侯友宜指太太從選舉到現在一直被抹黑，蘇貞昌說：「如果是本來黑的，也不用抹了啦！」