林智堅施政魅力融化科技界 竹科廠商紛紛為他敞開大門

2018-11-19 07:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「6號橘子熱潮」從直播燒進新竹科學園區！林智堅競選團隊自10月底啟動「小智園區列車」計畫，陸續拜會台積電、義隆電子、智邦科技、京元電子、樂華科技、力晶科技等10大指標性大廠，共接觸數千名科技人，且每每造訪必颳起「小智橘子旋風」，有員工準備橘子山、更有人早已備妥6號橘子贈送林智堅，要求簽名與拍照的粉絲更需列隊等候，對於管理甚嚴的竹科廠商而言，實屬罕見，也突破歷屆候選人紀錄。

擁有超過13萬就業人口的新竹科學園區，齊聚高科技人才，其中約有3成、近4萬人設籍於新竹市，多數具高學歷、高收入等特殊DNA，由於跳脫藍綠、只問政見的投票意向，且投票率低，被視為標準「中間選民」，更是左右年底百里侯之戰的關鍵，有感於此，林智堅競選團隊遂啟動「園區列車計畫」。

「竹科人對公共事務並不冷漠！」經2週來密集造訪各企業後，林智堅發現不少竹科上班族也跟風「6號橘子」熱潮，像是樂華科技將「橘子堆成山」，董事長佐佐木大輔更於橘子上寫下鼓勵字句；京元電子則先於慈雲夜市舉辦的造勢晚會上，搜刮百支「明日新竹」旗幟，於林智堅抵達時夾道搖旗歡迎，費心之舉令林智堅感動不已；而智邦科技則透過快問快答等趣味形式，讓員工與林智堅貼身互動；台積電則展現理性討論公共事務的特質，不少員工關心輕軌、交通、兒童教育等議題，讓員工餐廳頓時變為「市政小學堂」。

幕僚透露，過去竹科廠商與市府交流常有窒礙，但林智堅上任後，主動與科管局及園區公會、廠商聯繫，適時闡述城市治理的想法與願景，態度誠懇，令業界耳目一新，雙方關係也日益和睦，且林智堅上任後推出多項紓緩「三明治世代」壓力政策，包括親子藝文活動、完善老人福利、多項幸福工程建設等，同時解決上下班尖峰時間塞車的陳年問題，施政普遍令竹科人有感，也成為創下歷屆候選人先例、得以踏進園區拜票的主因。