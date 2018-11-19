段宜康直播質疑1500萬借貸 侯友宜陣營反擊

國民黨新北市長候選人侯友宜被立委段宜康指控，2012年借款1500萬元給新壽子公司董事長；侯陣營反擊，認為這是影射、抹黑。（記者陳心瑜攝）

2018-11-19 00:02

〔記者陳心瑜／新北報導〕段宜康昨晚在臉書質疑國民黨新北市長候選人侯友宜2012年透過妻子借給「林坤正」1500萬，但這筆錢卻沒出現在財產申報中，質疑為何借林1500萬？利息多少？雙方有沒有業務關係？段宜康在今晚直播揭露，林坤正是新光人壽子公司、新壽公寓大廈管理維護公司董事長，質疑新光也有銀行，為何要跟侯借錢、負擔比銀行還重的利息？侯友宜競選總部發言人賴冠群回應，段委員的影射抹黑已經是法院認證了，曲棍球不吞，還要詭辯。

段宜康今晚直播中指出，借貸1500萬的過程諸多疑點啟人疑竇，是不是代表林並非本人向侯借款，事實上一種付利息的手段？段說，歡迎林出面說明，甚至對他提告。

段宜康說，林之前在新光醫院擔任重要幹部，負責公關，因而結識刑警出身的高階警官侯友宜。

賴冠群說，段宜康刻意扭曲，扮演東廠側翼打手，每年領國家數百萬薪水，卻只會噴口水、抹黑，真是民進黨最負面的政治案例之一，段與其「烏龍繞桌」（閩南語，指顧左右而言他），不如好好幫老縣長蘇貞昌想想，如何解釋家中失竊的180萬。