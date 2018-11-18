藍營雲嘉嘉南大造勢 韓國瑜不唱歌改送飛吻

「翻轉雲嘉嘉南—堅定向前，團結勝選晚會」由台南市長候選人高思博（前排右三起）、嘉義縣長候選人吳育仁、嘉義市長候選人黃敏惠、雲林縣長候選人張麗善合體造勢。（記者曾迺強攝）

2018-11-18 21:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國民黨今晚在嘉義市棒球場停車場舉辦「翻轉雲嘉嘉南—堅定向前，團結勝選晚會」，現場安排與國民黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜視訊連線，現場主持人請韓國瑜輕唱一首歌給現場民眾，但韓未準備好，改送飛吻送給雲嘉嘉南民眾。

「翻轉雲嘉嘉南—堅定向前，團結勝選晚會」由嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博合體造勢，來自雲縣、嘉縣、嘉市、南市共數千人與會。

韓國瑜表示，若當選，要全力幫南台灣人民拚經濟；主持人請韓國瑜為民眾唱首歌，但韓國瑜說距離太晚，改送飛吻給鄉親，隨即以右手送出一次飛吻，現場民眾高舉國旗，歡聲雷動。

晚會在嘉市棒球場停車場舉行，截至晚上7點，有10個攤位在周邊販售食物，且會場還有空位，與韓國瑜在高雄市岡山區的三山之友會大造勢，民眾得排隊進場盛況大不相同，擔任主持人的國民黨發言人洪孟楷在晚上7點宣布現場超過1萬5千人參與。