台灣獨立建國旗隊從屏東出發 蔡丁貴伴丁勇智掃街

自由台灣黨黨主席蔡丁貴與建國大旗隊到枋寮與丁勇智（前右）一同掃街拜票。（記者陳彥廷攝）

2018-11-18 18:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉逼近選戰白熱化，各黨籍候選人分別找來黨內大咖站台，其中屏東的自由台灣黨枋寮鄉長候選人丁勇智，今天下午與該黨黨主席蔡丁貴徒步掃街，全國建國大旗隊隊友也都來到枋寮為丁勇智造勢，出發時更高唱「台灣翠青」，大旗旗海十分壯觀。

丁勇智上週四遭人恐嚇取財，雖然已報案，但選舉出現如此奧步，是令他相當擔心自身和家人的安全，日前更淚灑鄉代候選人張仁吉自辦的民辦政見發表暨辯論會，今天蔡丁貴和獨立建國的夥伴決定連袂南下力挺。

蔡丁貴說，丁勇智是這次選舉自由台灣黨唯一候選人，全黨力挺，但除此之外，更希望枋寮鄉親能夠響應清廉及公平正義，千萬不要被眼前小利誘惑而出賣自己的選票，反而讓枋寮發展受阻礙。

蔡丁貴指出，聽聞丁勇智遭人恐嚇後非常不捨，決定再次南下，為台灣獨立建國的夥伴打氣加油，從買賣票到恐嚇，都對枋寮的民主是個大傷害，希望鄉親眼睛放亮選擇清廉正義的丁勇智。

全台各地的建國大旗隊更近50人也排除萬難到枋寮掃街，就為替丁勇智打氣，逾50面大旗在枋寮水底寮一字排開，由丁勇智與蔡丁貴領頭，旌旌旗海緩緩徐行場面非常壯觀，丁勇智則說，就算為了選舉受到迫害，但為了參選的理念和台灣的未來，不畏惡勢力，在選前黃金週掃街拜票，爭取鄉親支持。