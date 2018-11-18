柯P辯護老人政策 吳蕚洋虧：我訓練他選總統！

2018-11-18 15:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長選舉第二次政見發表會今下午登場，稍早台北市長柯文哲再次辯護砍重陽敬老禮金政策，並指要代替年輕人感謝很多長者支持，讓台北可加速建構可長可久的老人照護系統；有些政策短期不討喜，但長期是對的，政治不應當用仇恨當驅動力。

柯文哲強調，台北市中低收入戶有發重陽敬老金，但對於較不是那麼窮的人來說，台北市政府把它集資，萬一有一天，生病受傷時需要長期照護，才會有錢應付，不會叫天天不應、叫地地不靈，要有完整照護系統。

柯文哲強調，北市再過4年65歲以上的人口有20%，不是在立法院通過長照2.0，問題就解決了，他推動65歲以上免費施打肺炎鏈球菌疫苗，市民不用自費1500元；也推出老人共餐，此外還有每月480元的敬老卡，鼓勵長者出門，可搭捷運、公車等，本來想增加搭計程車可扣款，但選前推政策又會被說買票，下一個政策大概就是計程車扣款補助增加。

而因推廣蜂蜜檸檬爆紅的無黨籍候選人吳蕚洋因，政見會前受訪秀口技，政見會上指參選的目的要大家健康，為軍公教討回不當年金改革的公道外，還要為全民找最好的總統人選；吳說，很多人拱柯文哲當總統，為了不讓柯左右為難，呼籲選民台北市長票投吳蕚洋，「我來訓練他當總統！」吳蕚洋也上演模仿秀，透過債留子孫等議題模仿柯。