北市政見發表會》吳蕚洋：我來訓練柯文哲當總統！

無黨籍候選人吳蕚洋表示，認為台北市長柯文哲若改正思想，將會是不錯的總統人選，請大家把台北市長選票投給他，由他來訓練柯文哲當總統！（記者朱沛雄攝）

2018-11-18 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公辦政見發表會今（18）日舉行，無黨籍候選人吳蕚洋表示，認為台北市長柯文哲若改正思想，將會是不錯的總統人選，請大家把台北市長選票投給他，由他來訓練柯文哲當總統！

吳蕚洋表示，自己的政見是要大家健康，也要為軍公教討回年金改革的公道，還有一點是要為人民找最好的總統人選，「因為我選上，不可能選上後就拋棄台北市民選總統」，所以要幫大家找個不錯的人，這個人一定要慈悲、智慧、有能力，並引導人民邁向人性光輝，「才不會被貪嗔癡慢疑五毒牽著走，造成人民傷害，而不自知」

吳蕚洋認為，找副市長培養是最好的選擇，選上後會對外招考，有意願者可來應徵，以為人民服務。吳蕚洋話鋒一轉也提到，台北市長柯文哲的缺點就是欠缺慈悲與智慧，看了一日幕僚的影片後，覺得他行政能力不行、氣度不夠，但優點是學習能力很快、腦筋不錯、體力也行，只要能改正思維，應該也是不錯的人選。

「尤其現在很多人拱他當總統，為了避免他左右為難，請大家將選票投給我，我來訓練他當總統！」、「柯文哲先生，如果你來應徵副市長，我一定優先考慮！」