被虧台北市長候選人6號 柯媽：為了兒子一定要拚

柯媽第八天北上替兒子柯文哲掃街拜票。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-18 10:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰火熱，無黨籍市長候選人柯文哲拚連任，柯媽何瑞英連續8天狂掃各大市場，積極幫兒子爭取選票。柯媽今天一早來到士林區華榮市場掃街，雖然偶有零星「還我敬老金」、「先還1500元啊！」的抗議聲，多數攤商看到柯媽還是相當熱情，不過也有攤商虧說「選6號喔（指柯媽），市長要選6號喔」。

一向安靜跟在後頭的柯爸柯承發今難得成為焦點，竟在掃街過程中巧遇曾經教過的學生，兩人開心合照。柯媽一路熱情的與市場攤商打招呼，還有攤商興奮告訴柯媽「妳比電視上還年輕漂亮」，柯媽則笑回「沒有啦」。

聽聞兒子柯文哲昨受訪心疼表示，媽媽有退化性關節炎，走路很痛，平常還要吃藥，但是父母疼孩子，母親還是堅持為他拜票。柯媽今天受訪則連聲說「腳還好啦！」強調自己沒有不舒服，反問媒體「我有看起來不舒服嗎？」

對於媒體指她剛抵達時看起來好像沒睡飽，柯媽反應更大，回說「哪有！我多早就起床啊，四點多五點多就起床了，絕對比你早起！」為了兒子，柯媽說自己一定要拼下去，並解釋因為骨質疏鬆的關係，平常會吃些鈣質跟營養品保養。

今天的掃街隊伍中，赫見北市觀傳局長陳思宇也拿著麥克風陪同；而陳思宇的父親為市議員陳建銘。

媒體問陳是否有違反行政中立？陳思宇表示，她是爸爸最好的女兒、市長最好的志工，今天聽到柯媽媽要來，就一起來支援，當柯市長最好的後盾。陳還說，她已經陪爸爸陳建銘掃華榮市場3次了，今天爸爸有另外行程，晚點會一起掃街。