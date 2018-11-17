weCARE遊行爆棚！李永豐：高雄人不堪被糟蹋 站出來了

紙風車劇團執行長李永豐。（記者葛祐豪攝）

2018-11-17 19:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕紙風車劇團今天在高雄「weCARE大氣球遊行」終點表演，執行長李永豐也在現場，他訝異今天會有這麼多高雄人出來，比他預估的多了3、4倍。

李永豐接受本報記者訪問時表示，今天的遊行情況超乎預期，遊行隊伍的頭尾出發，相差了1個半小時，跟4年前柯文哲的擁抱大遊行是一樣的，但終點鐵道園區現場的人，是當年柯文哲現場的2倍之多，難以想像。

李永豐透露，從網路報名狀況，其實他開始不樂觀，不知道遊行的人會那麼多，他原先預估大概2萬多人，結果多了3、4倍。

他說，他滿感動的，沒看到戴帽子那種動員來的，都是自動自發前來參加，看他們精神就知道。

李永豐認為，主因是台灣人與高雄人，不堪被糟蹋，他錄製影片挺陳其邁，不少人認得他，一路上很多人跟他握手、拍照、加油，

他說，另外就是網路霸凌這件事，包括詹雅雯，紙風車與小野挺陳其邁後，臉書遭韓粉進攻是小事，還有人打電話進來，以北京話大罵髒話。

李永豐話鋒一轉，認為丁守中對紙風車「金風車、紙風車」的批評，相當不公平，他透露，「紙風車已經免費演出了12年，除了捐款，我們自己花了5億」。

他強調，高雄從民進黨執政以來，他只接了兩個案子，紙風車368兒童藝術工程在全高雄大小鄉鎮（區），都演了超過2次以上，反毒計畫在全台900多所國中，已經演了200多所，劇團所有營收，都用到全台灣免費演出給孩子看。

李永豐說，選舉是4年一次，但我們已經做了12年，丁守中卻這樣糟蹋我。

他強調，「對我來講，台灣是生我的地方，人家罵你爸爸、媽媽，你受得了嗎？陳其邁一直幫助我們，我們必須站出來挺他。」