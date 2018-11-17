陪魏明谷掃街催票！賴清德籲：支持對的人 讓彰化更進步

行政院長賴清德今天陪彰化縣長候選人魏明谷車隊掃街拜票。（記者張聰秋攝）

2018-11-17 18:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕選前衝刺超級星期六，行政院長賴清德今天下午陪同民進黨彰化縣長候選人魏明谷，在彰化市區掃街拜票，被問及魏明谷打出強硬拆除二水「五星共產寺」違建和禁採陸砂的護守聖山牌，能催化多少綠營選票？賴清德肯定並相信，這是用實際行動捍衛台灣主權、民主和自由，希望彰化鄉親支持對的人。

車隊出發前，媒體問及六都和彰化選情，賴清德懇請鄉親支持對的人，他說，4年來彰化已有改變，未來4年讓彰化能夠更加進步，拜託鄉親支持魏明谷，讓魏明谷為彰化擘畫藍圖能夠一一實現，行政院一定會大力支持。

賴清德說，魏明谷拆五星寺作為值得肯定，因為台灣面臨國外最大的威脅就是來自中國，中國也公開講要併吞台灣，所以在這段時間以來，不管是美國或國際社會都一一不斷提醒大家，中國已經運用各種力量介入台灣這場選舉，五星寺就是例子之一。

賴清德表示，魏明谷站在人民的立場、展現人民的意志，拆除五星寺，等於用實際行動捍衛台灣的主權、民主與自由，魄力和作為都讓人很肯定。

綠藍選情緊繃，民進黨6都選情備受關注，賴清德也說，剩下最後6天，民進黨提名的候選人都要做最後衝刺，爭取最好的成績，能贏還要贏更多，才會更有力量未來在施政時能夠獲得更多市民支持，「大家都要加油！」

車隊從競選總部出發，一路上商家、民眾聽到「賴清德來了」的麥克風廣播聲，專程站在騎樓、路邊向車隊揮手，有人豎起大拇指或比「1」手勢，為魏明谷加油打氣，更有婦人站在4樓陽台向車隊高喊加油，展現熱情，還有人沿路開車跟隨車隊掃街，車隊停靠紅綠燈時，有人跑到吉普車旁、靠近車隊，與賴清德、魏明谷擊掌握手，以行動支持，魏明谷一路笑容迎人，對於選情，他說，很有信心絕對會越來越好！

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