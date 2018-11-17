盧秀燕稱林對空污束手無策而哭 林佳龍競總反批尖酸刻薄

2018-11-17 17:21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國民黨市長候選人盧秀燕車隊今日至山城地區，針對昨日環保學者專家連署力挺林佳龍的空污政策，讓林佳龍感到溫暖，在媒體鏡頭前「感動到哽咽」，盧秀燕受訪時表示，身為一位市長，既然接受選民付託就應該勇敢堅強，不能因為對空污束手無策而哭了；林佳龍競選總部指出，盧秀燕連哽咽也要作文章，相信選民不會要這種尖酸刻薄的候選人。

林佳龍昨日清晨參加中橫便道梨山幸福巴士通車典禮，受訪談及環保學者專家連署力挺，林佳龍語帶感概強調，「由衷感謝，也充滿感慨」，由於林佳龍罕見在鏡頭前真情流露，言語略帶哽咽。

盧秀燕上午受訪指出，林佳龍身為一個市長接受選民付託要勇敢堅強，不能因為對空污束手無策而哭了，如果林市長對空污束手無策而哭了，那市民朋友們怎麼辦？

對於盧秀燕的批評，林佳龍上午掃街時受訪表示，民間學者自發支持，他相當感謝社會良心站出來說公道話，任何民主政治的討論及投票需要建立在正確的資訊，學者專家一生都在研究與推動環保，包括改善空污。過去比較孤單要面對惡意的抹黑與批評，但我們仍勇於承擔，當議題被政治化變成意識形態與黨派的對立選舉的工具，還有人願意站出來，真的非常感謝而且充滿感動，社會是有公道的。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，巿長是對學者專家力挺感動的哽咽，不是對空污束手無策而哭，林巿長對於改善空污已提具體解方且有成效，紫爆天數大幅下降，反倒是盧只會喝豬血湯、看電影抗空污，提不出具體改善作法，對於盧委員選舉迄今只會扭曲與抹黑的作法，連眼淚也可以作文章，相信選民不會選擇這種尖酸刻薄的候選人。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，林佳龍陣營漠視人民感受，又被監察院調查公開糾舉空污改善無實益，且有選擇性報喜不報憂空品數據的狀況，居民健康風險評估報告也不公開黑箱，連環團借場地要反空污遊行都一再刁難，「對中央態度軟弱，對市民態度強硬」，哽咽自然讓人不知所以，林佳龍這種作為令人十分搖頭。