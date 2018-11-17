范鈞毅上士自願延役走完420公里山隘行軍 青報記錄影片令人動容

范鈞毅士官被官兵熱情拋起。（圖：軍聞社提供）。

2018-11-17 14:10

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部特2營實施的420公里山隘行軍訓練，在歷時19天後已在昨天結訓，上士范鈞毅為了能和袍澤共同完成任務，原本應在11月1日退伍的他自願延役，當特2營官兵昨天返回營區時，范鈞毅戴上花環被官兵們熱情的拋起。

軍方重視此次420公里山隘行軍訓練，並由軍方媒體青年日報及軍聞社全程隨行拍攝，其中，由青年日報拍攝的影片中，記錄了范鈞毅與同班官兵的對話，令人笑中帶淚。

青報影片中，范鈞毅在夜間野營時向同一班的官兵們說出他打算延役以完成山隘行軍訓練，氣氛讓官兵們相當不捨，但為了緩和氣氛，官兵不忘了虧范鈞毅一下，直呼：不要講假感性的話啦。

接下來的對話更是爆笑，有官兵說：班長你真的要延役？那T74（班用機槍）就交給你嘍！

影片最後是范鈞毅在結訓後著便服步出營區，緩緩回過身來向航特部隊隊徽敬禮的畫面，令人看了動容不已。

陸軍航特部政戰主任樓偉傑今天指出，范鈞毅上士自願延役，堅持要與官兵一起完成420公里行軍訓練，令官兵上下都十分感佩，陸軍司令王信龍上將在視導山隘行軍訓練時，特別頒發獎金慰勉范鈞毅，在特2營山隘行軍的結訓典禮上，特戰指揮官王宗才少將也特別頒發榮譽狀，表彰范鈞毅的表現。