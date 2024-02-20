學甲88槍擊案 「紅龜」洪政軍判刑10年、王文宗判6月

學甲88槍擊案，由於警方未起獲犯案槍枝，但認定槍手孔祥志、涉案人謝俊誠的手機中，分別找到兩把相似的MP5照片是做案槍枝。（圖由讀者提供）

2024/02/20 15:59

首次上稿 15:26

更新時間 15:59

〔記者王捷／台南報導〕學甲88槍案今天一審宣判，因涉及光電、政黨讓整件案件變得複雜，警方至今未查扣做案槍枝，只在涉嫌人手機中找到槍的照片，而台南學甲慈濟宮董事長王文宗因窩藏綽號「紅龜」的主謀洪政軍，被判處6個月徒刑，而洪政軍判處10年徒刑，對於判決結果，南檢指出會再上訴。

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這件槍擊案在檢警協力調查認為，王文宗不滿郭再欽鯨吞光電利益，並找洪政軍幫忙策畫槍擊案，由孔祥志去開槍，在台北開廣告公司的蔡金郎提供犯案槍枝，並由謝俊誠跟李奇漢去台北取槍，在犯案前由郭建彰看顧停在花園夜市的車輛，並在開槍後由楊展華銷毀犯案用的衣物等物。

由於主辦的學甲分局至今都沒起獲犯案槍枝，所以檢警的調查、推斷，都是當時警方在謝俊誠與孔祥志手機裡的2張槍枝照片與訊問的結果。

在審判期間，王文宗由於政治背景，被認為是主謀，但一審時律師主張2把槍的照片不相同，且提出照片傳喚刑事局技士施騰凱，他也無法確定是同把槍，所以一審採信這項認定，認為王文宗不是主謀，但窩藏人犯判處6個月。

一審認主謀是洪政軍 南檢︰會再上訴

一審認為主謀是洪政軍，他被判處10年徒刑，而槍手孔祥志判8年、看顧犯案車輛的郭建彰判5個月、協助善後的楊展華判5個月，然而被警方認定提供槍枝的蔡金郎、司機李奇漢、陪同取槍的謝俊誠無罪；對於判決結果，南檢指出會再上訴。

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