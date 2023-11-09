學甲88槍案傳喚鑑定證人 關鍵「槍枝照片」曝光

學甲88槍擊案，由於警方未起獲犯案槍枝，但認定槍手孔祥志、涉案人謝俊誠的手機中，分別找到兩把相似的MP5照片是做案槍枝，不過律師認為兩張照片的有許多歧異處，最明顯是後握把的銀色包覆體。（讀者提供）

2023/11/09 18:02

〔記者王捷／台南報導〕學甲88槍擊案，警方未起獲犯案槍枝，但認定槍手孔祥志、涉案人謝俊誠的手機中，分別找到兩把相似的MP5照片是作案槍枝，南市刑大科技偵查隊長蘇毓祥認為，兩張照片擦痕相似應是同把槍，但刑事局技士施騰凱無法確定是同把槍，今開庭傳喚兩人做證，詰問砲火猛烈，照片中的槍枝是否為同把？沒有定論。

學甲槍擊案這次詰問集中在槍枝照片上。警方調查的版本中，洪政軍找楊展華幫忙，帶著謝俊誠北上去找蔡金郎拿槍，再交給槍手孔祥志開槍，雖然未尋獲犯案槍枝，但南警查扣手機時，在謝俊誠與孔祥志的手機內各找到一張MP5槍枝的照片，由於槍枝與監視器拍攝的相似，加上人際關係有關連，所以推斷兩人手機內的槍枝照，就是犯案槍枝。

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檢方傳喚南市刑大科技偵查隊長蘇毓祥做鑑定證人，律師就兩張照片，以手把的銀色包覆體為主，加上多個照片明顯相異處詰問，但是蘇毓祥表示自己沒有槍枝專業，無法回復多數問題，不過兩張照片上的擦痕相似，至於兩張照片上相異處，可能因拍攝角度、解析度關係導致，加上照片拍攝有時間差，零組件是否有更換？也無法確定，但他強調兩把槍極有可能是同一把。

院方依辯方要求傳喚刑事局技士施騰凱，在鑑定報告中，他無法確定兩張照片是同一把槍，不過施騰凱認為，主要原因是光影、解析度的問題，導致他無法認為有一致性，例如拍攝鞋印時，會因為光線照射導致凹凸面倒轉，但他強調槍枝的擦痕的位置相同，只是形狀不同，因為解析度與光影的問題，是他認為「無法確定」的主因。

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