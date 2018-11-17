民進黨青年部公布返鄉投票影片 呼籲用行動守護價值與家鄉

2018-11-17 12:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕選戰進入倒數一週，民進黨青年部今日召開《守護價值 守護家鄉》返鄉投票影片發佈記者會，呼籲青年返鄉投票，守護自己的價值與家鄉。民進黨青年部主任何孟樺表示，呼應今天下午高雄舉行的we CARE大氣球遊行，青年部希望更多青年朋友可以站出來，用行動為自己的價值與家鄉發聲。

何孟樺表示，青年朋友們一直都是國家前進的動力，從美麗島、野百合、野草莓到太陽花學運，都是不同世代的青年，衝撞過去的不合理、不公平與不正義，願意在關鍵的時刻站出來，推動台灣前進。

何孟樺提到，民進黨沒有忘記大家對我們的盼望，也許執政這兩年多，我們腳步有些顛簸、有些迂迴，但我們會更加努力，爭取成為青年朋友們的基本盤，如同蔡英文總統向大家保證的「我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。

何孟樺表示，今年的選舉，與以往不同的地方，就是境外網軍海量攻台的訊息戰，在網路社群媒體製造、傳播假消息，企圖影響台灣選舉。外來勢力正利用台灣言論自由的保障，來打擊民主的公眾意見，摧毀台灣的民主。

她呼籲，民主價值得來不易，身為台灣的一份子，不該再保持沈默，投的這一票，是捍衛台灣民主自由的價值，也是要確保未來我們還可以自由的選擇。

最後，何孟樺強調，每一次的選舉，都是決定自己與台灣的未來；每一票的決定，都會讓台灣不一樣。「我們希望帶領台灣這艘船的舵手，不應該是嫌棄自己家鄉、嫌棄自己國家的人，我們需要的是懂得珍惜民主自由價值、與台灣朝著進步方向前進的人。希望青年朋友返鄉投的這一票，可以選擇願意與青年世代一起前進、一起努力守護我們的家鄉與價值的候選人。」

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（取自YouTube）