反核遍地開花 民團籲：「以核養綠」案投下反對

2018-11-17 10:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕反核遍地開花！為向民眾宣導於公投第16案「以核養綠」投下反對票，全國廢核行動平台與各地公民團體串連，今在全台超過60個據點發放文宣進行宣傳。而前國策顧問郝明義也在網路公布「拒絕核電ＱＡ破解攻略」、「開放台電一一解開缺電之謎」2本電子書供大眾免費下載，希望能夠闢謠釋疑。

平台表示，公投日將近，開始有越來越多來自不同領域的名人現身表態，繼上週末藝文界大串聯後，日前學術界發起的「不同意第16號公投案」連署，也在數天內獲559位學者回應，其中有5位中研院士，包括林明璋、林長壽、廖運範、周昌弘、李遠哲，長庚醫院名譽副院長郭承統、成大公衛研究所榮譽教授王榮德也參與連署，現任校長包括中山大學校長郭英耀、屏東大學校長古源光等也都連署。

平台說，各地公民團體也已經開始動員起來，努力催出不同意票，拒絕號稱「以核養綠」的騙術公投，實際上只是核電力圖復活、想要增煤減綠的障眼法，不但試圖阻擋再生能源的發展，更想讓台灣走上核電燒煤的回頭路，為了杜絕核電集團的反撲，跨越北中南東的公民團體緊急召集志工，發起了「將廢核進行到底」的全台宣傳行動，不為選舉黨派，而是為了公共政策而付出。

而郝明義昨也在臉書發布《拒絕核電——QA破解攻略》、《開放台電——解開「缺電」之謎》2本電子書，前者針對媒體上常出現常見的一些負面印象與疑問，努力闢謠並釐清能源資訊，後者則是郝明義長期觀察台電公司研究產出的報告書，探討台電的電力管理到底出了什麼問題？沒有核電真的會缺電嗎？希望讓能源轉型可以回歸理性思辯的公共討論，讓大眾得以在獲得充分資訊後，願意深思熟慮，投下對核電的不同意票。