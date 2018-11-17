習APEC會南太平洋「諸侯」秀肌肉 卻一併出口「禁評風」

2018-11-17 08:27

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕本次APEC在中國「一帶一路」重鎮巴紐舉行，中藉機打造大秀南太平洋共主實力；昨晚舉行「縮小版」峰會，於下榻的史丹利酒店（Stanley Hotel）與中國在南太平洋建交的七國領袖會面。不過「中國秀」雖吸睛，事前也在國際媒體中心大幅宣傳行程，但實際上僅限少數中國官媒參訪，國際媒體包括南太平洋國家及台灣均不得其門而入，中方甚至建議其他記者可以參考新華社報導，除援助外也一併出口「禁評風」。

巴紐是中國在南太平洋援助最多的國家，本次APEC峰會美國總統川普未現身，習打造「中國秀」意味明顯，昨行程滿檔，除上午參加由中國援助興建的巴紐國會前「獨立大道」開幕，並赴巴紐國會山莊，並在下午與巴紐總理歐涅爾（Peter O'Nell）單獨會面。

而晚間習更舉行「縮小版」峰會，於下榻的史丹利酒店（Stanley Hotel）舉辦「中國太平洋島國領袖峰會」，與中國在南太平洋建交的七國領袖會面，包括庫克群島、斐濟、密克羅西亞、紐埃、薩摩亞、東加、萬納杜。

不過儘管事前大肆宣傳，也在APEC國際媒體中心的大螢幕以整整十頁播放習當日行程，看似廣泛邀請媒體報導，實際上卻仍把「禁評風」帶出國門，僅核發極少數證件核准採訪。除中國官媒與少數澳洲親中媒體外，連南太平洋國家媒體及部分當地媒體都不得其門而入，台灣媒體也均吃閉門羹。

「路透」則報導，由於中國對某些媒體針對中國在南太平洋區域角色的報導不滿，中國官方以維安及空間理由禁止所有媒體進入，僅限一小部分核准名單。

對此行徑，雪梨智庫Lowy Institute的Jonathan Pryke表示，「這傳遞一個危險的訊號」，「這看來似乎是中國嘗試購買在該地區的影響力，但實際根本尚未能建立影響力。」

而儘管有數十位媒體是受到巴紐官方邀請前往採訪，大會方也準備了專車接送，但仍被拒於門外，中國官方宣稱事前並不知道巴紐地主國的計畫，必須限制媒體數量。中國官方還建議其他媒體可以事後參考中國官媒新華社報導。

而與習會面的其中一個邦交國斐濟的媒體，也不得其門而入。斐濟太平洋新聞社的Pita Ligaiula說，中國影響力已經是這個區域的大議題，而向大眾傳遞這個意圖也是很重要的」她說，「我從斐濟過來，卻被告知我沒有被邀請。」

Jonathan Pryke說，中國透過「在別的國家邊緣化當地的媒體」達成了他們自己的目標，因為如此他們就能獲得大量的正面報導。