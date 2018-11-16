侯友宜稱家族新莊土地「不能都更」 蘇辦回射「三箭」打臉

國民黨新北市長候選人侯友宜擔任新北市副市長期間，家族又昱公司購入新莊復興段253地號土地，現地地上物為廢棄廠辦、磚造老屋及資源回收廠。（資料照）

2018-11-16 17:41

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族在新莊的兩筆地號土地被批評為都更養地，他昨天駁斥說「不可能都更」；蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今（16）日天批評，侯友宜隱瞞事實、欺騙社會，經辦公室整理相關法令，發現兩筆土地不僅可以都更，實施都更的方法還有插旗養地法、防災建築妙用法及危老建築重建法三種，完全符合侯友宜提出的「都更三箭」政策。

黃韋鈞說，依據新北市的行政命令「新北市政府執行都市計畫法新北市施行細則第47條第2項處理原則」，小型建築基地合併申請簡易都市更新，依該原則第二條第一項第二款規定鄰接基地總長度要20公尺，道路寬度要有8公尺，或道路與基地退縮留設寬度達8公尺。雖然這兩筆土地面臨巷道不足8公尺，但只要兩旁土地合作或合併成立更新單元，就符合道路寬度條件，即能申請簡易都更，這也是一般都更投資公司最常用的插旗養地法。

侯友宜聲稱巷道太狹窄無法都更，但熟悉房地產運作的侯家豈會不知道，根據侯友宜常常掛在嘴邊的「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，就能突破現有臨接巷道不足8公尺的限制，只要都更重建後，退縮讓出空間即可。

另外，還可以根據「危老重建條例」來自己都更重建。因為「危老重建條例」沒有臨接街道寬度的限制，直接申請重建，享有最高40％的容積獎勵。目前在都市更新實務上，就有建設公司在雙北大量收購小面積的老舊建物來賺取容積獎勵，新北市已經有面積僅130平方公尺（約46坪）申請「危老重建條例」進行都更的案例。

黃韋鈞說，都更條例有一項政策目的是希望利用都更改善狹窄巷道，提升居住安全，所以，經過市政府指定「策略性更新開發地區」，就可以突破臨街道路寬度的問題。他強調，侯友宜的都更三箭，提到要順利推動捷運站沿線都更，會提高基準容積，以及指定策略性地區更新等，偏偏侯家這兩筆土地完全符合他自己提出的政策。從當年興建大群館能申請99個門牌躲避繳交房屋稅的技巧，侯家對於都市計劃、建築、稅務等巧門相當熟悉。而上述養地等都更的手法，都是業界基本常識，侯友宜不應該裝外行，用一句土地無法都更來矇騙市民。

而對於侯友宜辦公室提出兩塊土地的容積率為百分之兩百，黃韋鈞說，根據「新莊都市計畫（中港及丹鳳地區）細部計畫案」，侯家兩筆土地的不是只能適用容積率200，有條件可以適用住宅區容積率300。只計算都更容積獎勵40％，不算其他停車、或開放空間容積獎勵，以兩筆土地面積總計161坪（其中侯家有110坪土地、任家約有40坪土地），就可以都更興建大樓超過670坪，以新莊站當地新成屋一坪50萬來保守計算，總價值就超過3.3億元。