林智堅競選團隊批假帳號抹黑 要對網路不實謠言提告

2018-11-16 16:26

［記者洪美秀／新竹報導］爭取連任的新竹市長林智堅競選團隊今天召開記者會，針對這兩天網路流傳不實資訊，以變造的「新竹市警察局新聞資料」，造謠林智堅市長22、23日將封街14小時，引發軒然大波情形，林智堅競選總部發言人賴禀豐、陳雪慧與律師蔡政峯都譴責這是有心人士透過網路假帳號，持續以抹黑、造謠等奧步，傷害並擾亂選舉秩序。

競選團隊將依刑法第211條《偽造變造公文書》罪名向新竹地檢署對變造公文書者提告，呼籲對手勿刻意在選前製造衝突、激化選情及製造事端，也呼籲市民24日勇敢站出來，共同捍衛幸福城市的民主價值。

林智堅競選團隊表示，團隊在2日依《集會遊行法》申請23日17時到22時的集會遊行許可，獲新竹市警察局同意辦理在案。所謂連兩天封街14小時辦活動，是有心人士惡意虛構的不實資訊。

林智堅競選總部總幹事鄭宏輝與發言人賴禀豐、陳雪慧和幸福特攻隊議員候選人、律師蔡政峯，重申「反對惡意造謠、拒絕選舉奧步」。

律師蔡政峯說，網路上流傳經變造的警察局新聞稿資料，經造謠者擅自添加一段「向市民報告」的變造內容。因新聞稿屬公家機關正式文書，也是法律上「公文書」，據刑法211條規定，民眾任意更改公文書內容，將觸犯刑法「偽造變造公文書」罪，在台北地方法院已有裁判可循，總部已搜集事證，將向新竹地檢署針對變造公文書的行為人提出告發。

總幹事鄭宏輝強力譴責有心人士透過假帳號，在網路社群惡意抹黑、造謠的「選舉奧步」。發言人賴禀豐指出，不實抹黑在網路社群上鋪天蓋地，不僅經移花接木，更刻意變造部分資訊，已嚴重影響社會秩序及選舉公平性，呼籲對手勿製造事端、蓄意製造衝突。

陳雪慧強調，新世代政治人物需要改變選舉文化，林智堅及幸福特攻隊所有候選人，堅持不抹黑、不造謠、不攻擊、只要政見的「三不一要」原則，並以「歡樂、正面」的選舉基調，向市民傳達未來城市幸福施政方向，市民對負面及抹黑謠言已感到厭煩，遺憾此事發生且遭人流傳，呼籲大家一起「反衝突、反奥步、反抹黑」，支持正面陽光的選舉文化。

相關影音