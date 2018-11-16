苗縣公辦政見發表會》3選將抒己見 雙徐再交鋒

苗縣公辦政見發表會，3選將抒己見（左起徐耀昌、黃玉燕、徐定禎）。（記者蔡政珉攝）

2018-11-16 11:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣今天上午舉辦公辦政見發表會，除了無黨籍朱泰平缺席外，尋求連任的苗栗縣長徐耀昌、無黨籍頭份市長徐定禎、黃玉燕皆出席，抽籤順序也由3人輪流發表。其中，徐耀昌、徐定禎兩人之間就營養午餐等社福問題持續交鋒。

第一輪發表時，徐耀昌除了細數曾任頭份鎮長、立委與縣長，資歷完整，且縣府正推動施政計畫如12項幸福領航建設、幸福學院與招商中的苗栗醫療園區等政績。

徐定禎則說，有鄉親問說與徐耀昌同樣出身頭份市，且為徐氏宗親，「不能再等4年嗎？」但徐定禎表示，「我可以等4年，甚至可以退休，但是苗栗不能等」。他指出，個人層面而論，徐耀昌從政經歷無可誇耀，碩士論文甚至被維基解密抄襲，更有圖利罪官司在身；縣政部分苗栗建設停滯、福利被刪除。

徐定禎直指，苗栗縣平均家戶所得少了7萬元，人口流失1萬多人，代表鄉親用腳投票至其他福利建設較佳縣市。批徐耀昌陷入只有建設迷思，但未思考適當解決方案，只會無意義增加蚊子館。

徐耀昌第2輪發表則回擊徐定禎，第1輪「一上來沒政見只會唱衰」，徐耀昌重申營養午餐是假議題，更舉例農委會主委林聰賢在宜蘭助選時，影射羅東鎮長林姿妙營養午餐政見執行不到3天就會倒閉，依苗栗縣狀況恐將面臨相同問題。

徐耀昌更說，他上任不久就被監察院糾正苗栗縣非法定社會福利，其中包含營養午餐，呼籲徐定禎「不要亂開支票」。之後徐耀昌更拿出政見白皮書，指出這是各局處瀝血之作，共有566頁，反批看不見對手的政見白皮書在哪。

徐定禎則說，徐耀昌拿出侯友宜與韓國瑜幫忙拉抬聲勢，在他看來是「北神探、南菜販、苗栗有個貪汙犯」，他會在上任2個月後提出財政改革方案，半年內拿回財政主導權、1年內恢復改有福利，除了免費營養午餐、鑽石婚等福利，還有愛心乘車卡恢復至1000元並擴大使用範圍、生育津貼恢復至12000元與新鮮人就學貸款補貼等，要穩住人口流失。

至於醫療部分，徐定禎則規劃在部立苗栗醫院旁5公頃空地建置第2院區，提升醫療品質。

至於黃玉燕，則提出宗教創富理念，包括軸心經濟、環帶經濟、神恩經濟、海景經濟等十項，並表示要讓觀光客在苗栗進行3天2夜旅遊，例如海線可以結合媽祖信仰、山線可以與佛教和原住民配合等。