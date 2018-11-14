南投縣長選戰「釘孤支」 洪國浩、林明溱政見會交火

民進黨南投縣長候選人洪國浩（左）與國民黨南投縣長候選人林明溱（右）今天出席首場公辦政見發表會，彼此握手展現風度。（記者謝介裕攝）

2018-11-14 20:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選舉首場公辦政見發表會，今晚（14日）6點在縣府地下室2樓大禮堂舉辦，民進黨縣長候選人洪國浩除了強調自己「化不可能為可能」的能力與政見，也不忘諷刺對手施政及建設缺乏遠見，身為縣長常做村里長的工作；國民黨縣長候選人林明溱反駁之餘，也將政見會視為自己縣長任內的「縣政建設」報告說明會，以具體成果尋求縣民認同與支持。

南投縣長選舉呈現藍綠「釘孤支」的態勢，今天的政見會由抽到1號順序的洪國浩率先上台，他談到，自己擔任南投水利會長任內，將外界都認為因921大地震重創須報廢的能高大圳修好，成為觀光熱點，卸職後還為南投水利會公庫留下5億元的盈餘；草屯鎮長時期，不但有弱勢學童圓夢計畫、成立食物銀行等多項創舉，還在3年內還清公所負儥，並有高達5.3億的盈餘，這些都是他「化不可能為可能」的實際案例。

洪國浩隨後話鋒一轉，指林明溱常抱怨觀光客不來，其實，原因在於他諸多建設都太過於短缺長遠規劃，以南投燈會為例，前來表演的多半是中國等外來團體，不但缺乏在地特色，還出現「外來團體賺飽飽、在地團體苦哈哈」現象。

洪國浩最後端出「交通1環線、活化中興2主軸、國際觀光3大節、長照社福4方向、新農業5夠好」等政見牛肉，相信只要他能當選，必定能讓草屯經驗、南投實現﹗

林明溱則酸對手一下，空有抱負是不行的，有經驗是很重要的，擔任縣長迄今，全縣13鄉鎮市建設經費高達101億元，還為縣府公庫減債53億元，光每年砂石收入編列約4億元經費，提供國中小學生免費營養午餐，初估便讓每名學童家長1年至少減輕1萬元的負擔。

除此之外，老人免費乘車額度由300元提高至1000元、老人重陽禮金從500元增至1000元，連續2年編列約7000萬元經費供老人裝置假牙，社福工作均深獲縣民肯定。

林明溱說，只要讓他連任、再給他4年時間，除了好的政策繼續延續，也打算成立旺來產業園區等4個精緻工業區，以及福興農場溫泉區，不但能安置因風災遭重創的仁愛鄉廬山溫泉區業者，還可增上千個就業機會及為縣府公庫創造約40億的收入，如此失業率及人口外流問題，也可望迎刃而解。

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