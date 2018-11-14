扯！嘉市議會開保護傘遮涉賄郭明賓 不同意檢方逮人

嘉義市議會今上午開會決議，不同意嘉檢逮捕或拘禁涉賄選案的副議長郭明賓。圖為暫代大會主席的議員黃秋澤。（記者王善嬿攝）

2018-11-14 10:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕被控涉賄選案的嘉義市副議長郭明賓，在市議會12日開議後返台，嘉義地檢署依「地方制度法」，昨以最速件發函，要求市議會同意逮捕或拘禁郭，市議會今上午約9點40分開會，討論不到5分鐘，在場10多名議員決議不同意。

嘉市定期會今天第3天議程，擔任大會主席的郭明賓依「嘉義市議會議事規則」迴避，經議員廖天隆提議、在場議員無異議，由議員黃秋澤暫代大會主席。

黃秋澤請議事組人員讀嘉檢函文內容，詢問議場內議員，是否同意嘉檢要求、逮捕或拘禁郭明賓？議員蔡榮豐率先發言，議會正在開議，為不影響開會，他主張不同意，議員張秀華等人附議，黃秋澤再問，「有人有意見嗎?」眾人答「沒有」，決議不同意。

嘉檢獲報，郭明賓涉嫌自今年5、6月前尋多名樁腳，由樁腳以每票1千元行賄，已有2名樁腳遭收押，檢警調10日搜索郭的競選服務處，然而郭6日就前往中國，市議會12日開會張開保護傘，他旋即返台；郭明賓昨現身議會，澄清事先不知情、沒落跑，也沒做犯法的事情，會全力配合檢調司法。

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