嘉市議會開保護傘遮涉賄副議長 法界籲監控確保後續偵查

嘉義市副議長郭明賓尋求議員連任，被檢方指控涉嫌透過樁腳現金賄選。（翻攝自郭明賓臉書）

2018-11-14 11:29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦嘉義市副議長郭明賓涉嫌透過樁腳現金賄選案，昨發函要求議會同意逮捕或拘禁郭，議會今天上午作出決議不同意，有法界人士認為，議會為郭撐起「保護傘」，籲司法單位應有監控機制，確保後續順利偵查，對此，嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，尊重議會職權，檢方已發傳票請郭於19日到案，屆時郭如未到案，再決定後續偵查作為。

檢方指出，郭明賓涉嫌自今年5、6月前即尋多名樁腳，由樁腳以每票1千元向選民賄選，郭所涉現金買票賄選案有3件，其中2件為遭收押的朝陽里長董林淑治及另1名樁腳，檢方偵訊樁腳及選民後，確認郭涉重嫌，將他列為嫌疑人。

檢方本月11日搜索郭明賓競選總部等處所，但郭早在6日出境前往中國，12日深夜返台，昨上午到市議會報到，郭澄清赴中做民俗療法治療舊疾，並非「落跑」，得知消息就搭機返台，會全力配合檢調調查。

法界人士說，郭明賓於議會開議期間報到，有了議會「保護傘」保護，檢方尚未對郭發布通緝，即使郭在開議期間到案，檢方訊後會請回，不能對他提出聲押等強制處分，此期間應有監控機制，確保後續順利偵查。