台北的未來在哪裡？丁守中競辦4發言人遭爆無薪無保險

丁守中公布競選經費明細，被發現競辦中有6人的工資僅2萬元，還疑似未投保勞健保，而且找不到4位發言人的薪水。（資料圖）

2018-11-14 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中公布競選經費明細，願受社會檢驗，但遭爆競辦中有6人的工資僅2萬元，還疑似未投保勞健保，而丁守中則澄清，這是兼職人員的薪資。但有網友指出，丁守中公布的明細中找不到4位競辦發言人的薪資明細，代表一定沒有勞健保，「青年20K、發言人0K作功德的未來在丁守中。」

丁守中曾痛批台北市長柯文哲對青年失業無能為力，宣稱要解決年輕人低薪問題，但在公佈競辦人事支出資料後，被網友發現其中有6人的工資僅列明各支出2萬元，還疑似未投保勞健保。面對質疑，丁守中澄清，2萬元是兼職人員的薪資。

然而，網友找出今年初的新聞，發現丁守中於1月2日曾公布4位年輕競辦發言人，包括34歲的詹為元、30歲的劉思吟、31歲的田長沛、25歲的楊植斗，其中兩位擁有台大、政大等高學歷，且4位均在立院或市議會有過擔任助理的歷練。4人平均年齡只有30歲，搶攻青年選票意味濃厚。

然而網友指出，據丁守中公布的人事費用帳目明細，單看5月份的薪資明細就很清楚，丁守中稱其中6筆2萬的人事支出是兼職人員的薪資，「你發現了嗎，就是完全沒有4位發言人的薪資」、「既然沒有薪資，那就100%沒有勞健保了，更不用提4位發言人可是從107/1/2就開始幫丁守中競辦工作」、「偉哉丁守中！青年20K、發言人0K作功德的未來在丁守中。」

而此文一出也吸引許多網友議論紛紛：「丁就上鉤中計，明細一攤出來就呵呵」、「問一下！那丁丁的臉書小編有薪水嗎？」、「做功德的啊...人家當志工不行喔」、「國民黨風格，不意外啊」，而也有網友認為此文可能讓發文者被告，但發文者強調：「敢公布明細就要有被檢視的心理準備，我的內容全都是根據丁守中的明細喔。」