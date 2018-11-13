民進黨：守住高雄沒輸 贏新北就是贏

2018-11-13 17:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底九合一選戰最後倒數，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時表示，民進黨只要「守住高雄就沒有輸」、「贏得新北就是贏」，他並表示，民進黨絕對不會放棄任何一個縣市，包括台北市，沒有棄保問題。他也表示，讓民進黨支持者出來投票，是最後勝負的關鍵。

洪耀福表示，民進黨選情總體穩定，但支持者熱情要催發，黨也提醒民調穩定縣市要有危機感來催票，平盤地方要拚領先，落後地方要更努力。

洪耀福表示，直轄市六都中，民進黨執政的四個直轄市都會守住。民進黨將高雄市列為很膠著的縣市，新北這幾個月也很膠著，台中則是穩定領先。國民黨高雄市長候選人韓國瑜激起藍軍投票熱情，但同時也激起綠軍的危機感，任何事情都是兩面刃。

其他縣市方面，宜蘭有慢慢拉上來，就看上升速度能否快到投票前就達到領先；嘉義市穩定領先，彰化是膠著略帶穩定，台東、澎湖則成膠著。

針對外界傳出民進黨「棄保北市」，洪耀福表示，民進黨從來不放棄任何一個地方，包括台北市，不會有棄保問題。候選人內心最清楚，該給的資源、幫忙、進駐，台北市沒有第一，也一定是第二。

洪耀福表示，全世界的政黨在「期中選舉」都會很辛苦，如美國前總統歐巴馬第一次連任時，民主黨也很辛苦，打到很多民主黨候選人都叫歐巴馬不要來。期中選舉對任何政黨來都很困難，因為很多作為剛推動，政績還沒展現，也比較難解釋，這是一個大的情勢。