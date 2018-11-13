政治圈勇士白雅燦 用熱情選彰化縣長

白雅燦打選戰弟弟和弟媳一路陪伴。（記者張聰秋攝）

2018-11-13 14:33

〔記者張聰秋／花壇報導〕1975年，擁有國立政治大學法律系學歷的彰化縣花壇鄉民白雅燦，提問質疑當時行政院長蔣經國，未經公開審判就被判處無期徒刑遭囚禁綠島，關了12年5個月重獲自由；43年後的今天，他已73歲了，毅然決然投入彰化縣長選舉，搶在登記截止前1個小時，募資湊足20萬元選舉保證金，對政治的熱情始終未減，他說，「天命不可違！」

5位彰化縣長候選人，白雅燦年紀最長，競選總部隱身在花壇鄉口庄街巷弄內的三合院前的騎樓，空間不到2坪大，簡單擺了1組長板桌椅和1台電腦，騎樓旁放了1支特大的遮陽傘以擋日曬，設備陽春簡陋，沒有祝賀參選的花圈花籃，更無醒目的競選看板，卻也流露出其一股政治熱血的傻勁，說是政治圈的勇士一點都不為過。

「我從小就想從政！」白雅燦道出其對政治的興趣，他有6個兄弟姊妹，他身為長子，大學聯考以第2志願錄取政大法律系，畢業後在彰化市培元中學當老師，教三民主義，30歲那年、1975年投入台北市立委選舉。

選前100天，白雅燦印海報提問抨擊蔣經國，質疑蔣介石遺產稅繳納問題共29項問題，被當成判亂犯被捕入獄，牽連了小他4歲的弟弟白植彬和印刷廠老闆，白植彬幫忙哥哥發海報也被關2個月15天，白雅燦囚禁綠島12年5個月，直到1988年，多個人權團體和立委奔相努力，才讓白雅燦獲得釋放。

上個月5日，行政院促轉會為1270名政治受難者撤銷罪名，白雅燦也在撤銷名單中，隔了43年，洗刷判亂冤屈。

監獄之苦沒有削弱白雅燦的政治熱情，出獄後的他做過廣告公司外勤人員，開過計程車、做過保全警衛，之後在台北市參選國代敗北，2016年總統大選，他登記參選，卻因無法完成整個法定行政流程，未能如願成為候選人。

這回，他以農工健康黨籌備小組成員的身份，經小組人員募資到保證金，完成縣長參選登記，也正式獲得參選資格。

選戰開打至今，弟弟一家人一路陪他打選戰，選舉經費少得可憐，競選看板和選舉布條都屈指可數，就連看板和布條的抽籤號次，都是事後用廣告筆補寫，選舉拜票靠著老車和自己的腳力全縣趴趴走，1台外觀看起來已經可以報廢、又破又舊的小貨車，還有1台高車齡的小客車，以及1台裝滿海報的破舊摩托車，3台車輪流出勤。

傳統早市、黃昏市場和流動夜市是白雅燦最愛造訪的拜票場所，背著競選彩帶的身影，站在人群裡彎腰致意。

白植彬說，哥哥拜票有一套哲學，只要對方願意拿他的海報文宣，他會緊握對方之手，感謝對方真正認同其理念。

白雅燦說，他在入獄苦境中參禪悟道，有生之年立志要服務社會，參選是畢生志業，籌組農工健康黨就是要替基層、替農民和勞工發聲。

他的政見要替全縣128萬縣民投保每人30萬元團體意外險、全額補助農民職災保費、彰化縣全境全面種植林木、省下活動放煙火錢用在學童午餐、6歲以上孩童托育全額補助父母不用分擔費用。