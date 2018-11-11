高雄市里長候選人車禍猝逝 選委會：停止選舉！

高雄市安和里長候選人謝玉英昨晚遭機車撞擊後宣告不治，該里選務停止。（記者方志賢翻攝）

2018-11-11 18:39

首次上稿 17:42

更新時間 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區安和里里長候選人67歲謝玉英，昨（10）日晚間處理今（11）日競選總部成立事宜時，與友人使用推車運送長桌，竟被機車騎士撞死，高雄市選舉委員會今表示，該里長選舉停止。

這並不是這次大選第一件被宣告停止選舉；桃園市蘆竹區上興里里長選舉挑戰者張燦堂登記參選後，9月底不幸過世，以致參選人「未超過」選區應選名額，桃園市選委會即公告停止選舉，並重新公告重行選舉、登記，但抽籤、投票日不變；新北市永和區上溪里里長選舉尋求四連任的陳青森去世，候選人只剩1人，選委會10月22日也公告停止選舉，重新公告後將在12月15日投票。

高雄市選委會指出，安和里長候選人僅有2人，分別為民進黨籍的現任里長傅秋陽，以及享壽67歲的謝玉英，依照《選舉罷免法》第30條規定，若因候選人往生，使選區候選人數不足，應當即刻停止該處選務工作，且另外公告後續重選事宜，該里的里長選舉將於九合一大選後另外舉行。

警方表示，謝玉英與撞死她的黃姓男子事發當下全都倒地，謝婦在昨晚9時54分頭顱出血送醫，晚間11點20分宣告不治，而黃男牙齒斷裂，鎖骨受傷，身上多處擦傷，留院觀察，2人均無飲酒，初步研判純屬交通事故，並非舉暴力情事，目前已報請檢察官指揮偵辦。

相關影音