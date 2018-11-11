建請撤銷黃麗招3人黨籍 謝龍介：國民黨沒分裂本錢

2018-11-11 18:31

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部今天下午表示，南市黨部考核紀律委員會日前通過針對台南市年底三合一選舉違紀參選，陳報中央考紀處分建議案，包括黃麗招、楊隆郡、黃榮裕等3位黨員，台南市黨部考紀會建議中央應予以撤銷黨籍。

其中，黃麗招為前市議員，這次參選安南區市議員尋求東山再起；中西區光賢里長楊隆郡則參選中西、北區市議員；東區崇善里長黃榮裕參選東區市議員，3人均以無黨籍參選。

市黨部主委謝龍介表示，考紀會在痛心疾首的情況下做出這樣的建議，為了維護黨的紀律及尊嚴，國民黨維護黨紀的決心，不應姑息也不容放縱，只要非本黨提名的黨員登記參選，根據本黨黨員違反黨紀處分規程第二條、第三條的規定，予以黨紀處分。

謝龍介說，國民黨沒有分裂本錢，也沒有不團結的權利，唯有同心走同路團結一致，才能走出危機與困難，國民黨勇於承擔願意扛起責任，呼籲全體黨員共體時艱，支持國民黨依初選機制公平提名的候選人，為大台南市政建設打拼。

謝龍介也呼籲所有黨員配合，避免碰觸違紀助選的黨紀規範，包括公開發表支持非國民黨黨提名候選人的言論、公開攻擊國民黨提名候選人、擔任或列名為非國民黨黨提名候選人競選活動有關的職銜、其他損害國民黨黨及提名候選人形象的助選行為，黨員有為非黨員及黨內違紀參選者助選行為，將視情節輕重依規定予以考紀處分。