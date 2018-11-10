陳福海前進小金門 強調社福不縮水、督促金門大橋如期完工

2018-11-10 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕爭取連任的金門縣長陳福海今天（10日）跨海到小金門舉辦競選感恩茶會，細數任內對小金門建設，強調若能連任，社會福利不縮水，更將嚴加督促連結大、小金門的「金門大橋」如期如質完工。

大金門水頭碼頭一早擠滿搭船人潮，包括金城鎮長石兆瑉、金湖鎮長蔡西湖、金沙鎮代鎮長蔡其朝、金寧鄉長陳成勇，都搭船到小金門和烈嶼鄉長洪成發會合，5鄉鎮長難得到齊，展現「五合一」氣勢。

陳福海說，小金門（烈嶼鄉）因為交通因素，相對於大金門本來就比較弱勢，先後投入數億元推動「金烈之星」交通船、烈嶼國中宿舍重建、標準運動場新建等工程。

陳福海說，如果能夠連任，將繼續貢獻經驗、展現魄力，把握未來4年的機會，更用心把金門縣建設得更好、更棒。

陳福海人氣紅不讓，感恩茶會上吸引熱情支持者，除了鄉長洪成發，在地縣議員洪鴻彬、鄉代會主席洪若珊、副主席洪燕玉等鄉代表，洪姓、林姓、陳姓等長老也到場。

古區陳氏宗親會理事長陳水炎說，陳福海任內把道路拓寬、通水增電、學校舊樓改建，且對於老人家的照顧也沒少過，決定再站出來力挺。

青岐社區理事長洪長享說，在金門醫院工作時，因為醫療問題和縣長開會到深夜，沒想到，隔天一早又看到縣長出現在醫院關心鄉親，令人非常感動。他並肯定縣長特別用心在老人及幼兒身上。

罕見在選舉場站台的金城鎮長石兆瑉說，「新厝蓋一半，師傅不能換」，陳福海是做得最好的縣長。以向中國買水為例，陳福海既能向北京爭取水費調降，也勇敢抗拒民進黨中央對於通水典禮緩辦的要求，不僅要有智慧更要有膽識。

金湖鎮長蔡西湖說，陳福海不僅用心傾聽鄉鎮長的需求，也積極編列預算解決問題；選民應該選出一個能認真幫金門做事又能爭取資源的縣長。

蔡西湖也說，中央是民進黨執政，藍綠對決很兇，如果國民黨的人當縣長，金門一定什麼資源都要不到，如果陳福海連任，不僅能以無黨身分向台灣要資源，也能向中國協調更多優惠金門的政策。

陳福海說，上任後先後邀請小金門子弟林德恭、甯國平、吳成典進入縣府服務，就是希望實質掌握小金門的需求；4年來，「鄉親需要什麼，福海就做什麼。」

陳福海指出，對小金門未來規畫的「烈嶼建設2.0計畫」，包括在現有基礎上，針對社區、村里的長者規劃更完善的照顧環境，提升烈嶼分院專科門診的醫師能量，另對大膽島旅遊升級計畫也正進行規劃中，希望透過更多加值服務，讓旅客留島、留心，並留下消費，提升小金門的商機與人潮。