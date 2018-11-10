民進黨「大咖」齊聚羅東 呼籲為黃素琴集中選票

民進黨羅東鎮長候選人黃素琴今天在羅東運動公園舉行「反黑金、顧羅東」健行活動，宜蘭民進黨「大咖」齊聚，農委會主委林聰賢（左2）、民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀（左3）及宜蘭縣代理縣長陳金德（右2）都與會。（記者林敬倫攝）

2018-11-10 17:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長候選人黃素琴今天在羅東運動公園舉辦「反黑金、顧羅東」健行，宜蘭民進黨「大咖」齊聚，農委會主委林聰賢、民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀及宜蘭縣代理縣長陳金德都與會，呼籲選民為黃素琴集中選票；陳金德更說，吳秋齡若當選，魏炎輝會當地下鎮長，民進黨不能選輸邪惡的人！

國民黨羅東鎮長候選人吳秋齡則說，不會受到民進黨「烏賊戰」影響，現階段選情相對領先，將穩紮穩打走下去。無黨籍羅東鎮長候選人薛呈懿說，不擔心民進黨呼籲集中選票，選民要的是對的人。

宜蘭年底羅東鎮長選舉是「3個女人」的戰爭，黃素琴陣營今天在羅東運動公園壘球場舉行「反黑金、顧羅東」健行，支持者手持「反黑金、顧羅東」毛巾，跳完健康操後，從壘球場出發，健行至歪仔歪橋，再回到壘球場，林聰賢、陳歐珀及陳金德等黨內「大咖」也到場力挺，呼籲選民為黃素琴「集中選票」，高喊「一票陳歐珀，一票黃素琴」。

陳金德致詞時說，吳秋齡背後就是魏炎輝，羅東人都知道魏炎輝是什麼樣的人，讓吳秋齡當鎮長，魏炎輝就會當地下鎮長，羅東人乾脆跳已蓋起來的「南門」港算了，有正義的人不該選輸邪惡的人，你能想像魏炎輝穿短褲在公所走來走去指揮嗎？這口氣鎮民吞得下去嗎？

陳金德說，民進黨力量不能分立，要集中選票，薛呈懿還沒30歲，在冬山選議員是民進黨游祥德配票支持，薛呈懿是值得栽培的對象，但定性還不夠，比方說農地議題，這是是非、法律跟正義，有農地的農民受法律保障可以蓋農舍，但不能違法限制農民蓋，但這種事情薛呈懿立場不定，明顯定性不夠，需要時間磨練。

吳秋齡：民進黨抹黑打選戰

吳秋齡則回應說，陳金德的說法是汙辱女性，選舉的是吳秋齡不是魏炎輝，她會做該做的事，不會打烏賊戰，相信能得到選民支持，民進黨不該一直用抹黑的方式在選舉。

薛呈懿：選民要的是對的人

薛呈懿也回應說，不會擔心民進黨高喊集中選票，她現在選情相對領先，會穩紮穩打繼續前進，有信心勝選，她認為，喊集中選票，是小看選民的智慧，選票沒有集不集中的問題，只關乎是不是選對的人，她也感謝陳金德的指教，她定性夠不夠，選民看得到，一定會用實際行動，實際兌現自己提出的政見。