通保法修正案被疑政治偵蒐 法務部：與事實不符

2018-11-10 10:16

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部日前把「通訊保障及監察法」修正草案放在國家發展委員會公共政策網路參與平台「眾開講」政策討論區，希望廣徵各界意見，但外界質疑草案放寬檢察官權限，恐空白授權、侵犯隱私，為政治偵蒐做準備，法務部回應「與事實不符」。

法務部指出，通保法於2014年1月29日修正公布後，檢察及警察機關等對於調取票限制過苛有相當意見，又為因應犯罪類型複雜化、組織化、新興科技發展及解決實務運作窒礙之處，相關條文有配合修訂必要，多次邀集學者、專家及檢察機關、司法警察機關代表召開座談會、研討會。

法務部表示，2016年與2018年各提出一次修正案，版本大致一致，均兼顧人權保障、社會秩序及公共利益之維護，行政院指示與外界多做溝通，2018年11月5日立法委員於司法及法制委員會亦要求將通保法的修法版本刊登對外網路平台，廣徵各界意見，因此日前才會將修正草案放入國家發展委員會公共政策網路參與平台「眾開講」政策討論區，廣納徵詢各界聲音，使修正草案內容更臻周延完備。

法務部強調，本件草案根本未再修正定稿，亦未再送行政院討論，也未送立法院審議，外界質疑替政治偵蒐作準備，與事實完全不符；另，此次修法是依修法時程進行，與所謂打擊假新聞、選舉議題、情蒐等完全無關，希望外界勿誤解。