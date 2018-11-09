勞動事件法三讀 保障勞工打官司

2018-11-09 18:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕建立勞工訴訟機制，是司改國是會議的重要決議，在12月10日世界人權日前夕，立法院今天三讀通過「勞動事件法」，該法明訂，各級法院均應設置勞動專業法庭、勞工可在勞務提供地的法院訴訟，同時也減輕勞工訴訟費用負擔、舉證責任，讓勞資訴訟更加公平。

「勞動事件法」建立一套有別於其他民事案件的勞動事件調解制度，該法改善勞工在訴訟當中的障礙，特別是管轄法院，過去民事訴訟法規定「以原就被」，條文明定勞工有充分的選擇權，不用遷就公司的所在地，可以在勞務提供地、公司所在地、分公司訴訟；相反的，雇主要告勞工時，雇主沒有決定權，要到勞務提供地。

為降低勞工訴訟負擔，條文指出，勞工或工會起訴或上訴，暫免徵收裁判費3分之2、強制執行標的金額超過20萬元者，超過部分暫免徵收執行費，由執行所得扣還。此外，資方就相關文書資料負舉證責任，以合理分配舉證責任，藉此謀求勞資雙方訴訟地位的實質平等。

民進黨立委周春米指出，勞工過去常因擔憂尋求司法協助曠日廢時而卻步，但依照新法規定，法院必須在勞工聲請調解之日起30日內指定第一次的調解日期，且原則上要在起訴後6個月內審理終結。此外，各級法院均應設置勞動專業法庭，勞動調解委員會並加入勞資事務專家與法官共同進行調解。

民進黨立委尤美女指出，除了研擬建立勞動訴訟機制，該法還包括建立友善性別的司法。根據勞動部的統計資料，近幾年每年約有300件至450件左右違反「性別工作平等法」的申訴案件，內容包含職場性騷擾、性侵害和性別歧視，這些案件將來皆有可能會進入勞動訴訟程序中。

民進黨立委尤美女指出，除了研擬建立勞動訴訟機制，該法還包括建立友善性別的司法。根據勞動部的統計資料，近幾年每年約有300件至450件左右違反「性別工作平等法」的申訴案件，內容包含職場性騷擾、性侵害和性別歧視，這些案件將來皆有可能會進入勞動訴訟程序中。