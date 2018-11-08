選舉史創舉！民辦鄉長政見會還有交互詰問 完勝直轄市

2018-11-08 23:23

［記者陳彥廷／屏東報導］候選人辯論會因為國民黨新北長候選人侯友宜及高雄市長候選人韓國瑜遲遲不回應成為選戰熱議話題，這些候選人擁有直轄市曝光知名度卻躊躇，對比屏東枋寮這個不到2萬5000人的小鄉卻輸一大截，在鄉代候選人張仁吉促成下，下週三將由民間自辦政見發表會，且還安排「候選人互相詰問」時間，堪稱地方選舉史創舉。

屏東縣選委會官員表示，除直轄市外，辦理公辦辯論會的縣市不多，仍以電視政見發表為主，遑論鄉鎮級選舉，下週三這場民間自辦政見發表會，若成功進行互相詰問，的確為地方選舉史的創舉。

選前辯論因為新北、高雄市長候選人侯友宜及韓國瑜遲遲不決定是否「直球對決」成為選戰新攻防，其中侯宣布改成辯論後的一個小時，蘇貞昌的選辦就接到開會通知，「真是無縫配合」，蘇貞昌也質疑選委會的公正性。

主辦人張仁吉說，鄉長候選人的政見及擘畫雖多已利用網路傳播，但因資訊過多易流於片段及零散致毫無記憶性，難以傳達候選人理念，決定租借場地提供鄉長候選人發表政見，並透過網路直播擴大觸及民眾，廣邀鄉民共襄盛舉。

枋寮鄉內有不少環境嫌惡設施，如畜牧、養雞場、工業區及火葬場等，長年影響空氣及水，張仁吉設定的11個問題中，就有近半數與環境有關，候選人回答後，再進行相互詰問，現場也預計開放3名鄉民提問。

張仁吉表示，下週三早上10點將於枋寮海邊路的老人文康活動中心舉辦，並會舉辦網路直播，由於是民間自辦，目前正全力規劃，盼能順利進行辯論。

主辦單位透過臉書指出，目前無黨籍徐正男及自由台灣黨丁勇智兩候選人已同意出席，另一無黨籍陳亞麟認為，民間自辦若不具第三方公證人將不參加，但仍會持續邀請。