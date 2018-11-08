屏東首起選戰激烈濺血 鎮代、漁會互控對方先動手

恆春鎮代蔡新將滿臉血送醫，在急診室觀察；左為恆春鎮長盧玉棟。（記者蔡宗憲攝）

2018-11-08 23:24

首次上稿 22:40

更新時間 23:24〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮長選戰激烈，鎮民代表蔡新將今晚在大光里為現任鎮長盧玉棟助講，離開時與恆春區漁會理事長陳瑞木帶領的陳情群眾理論，竟衍生肢體衝突，蔡新將滿臉是血送醫，警方已帶回涉嫌動手的江姓男子，正釐清事發原因，這也是這次大選屏東首起選戰引發的暴力事件。

恆春鎮傳選舉暴力，鎮代蔡新將滿臉血送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

仍在恆春旅遊醫院觀察的蔡新將表示，事發當時他正要趕到另一個場地演講，沒想到陳瑞木帶領三、四十人圍上來，連護送的警方也被推開，推擠中頭部被打傷，「今天演講內容都與漁會無關，不明白為何要針對他」？

陳瑞木在說明會外嗆聲。（記者蔡宗憲翻攝）

一段衝突前的影片中，能看到陳瑞木在現場痛罵盧玉棟「堂堂一個鎮長在這邊公濠小」，雙方火氣都很大，維持秩序的員警不斷攔阻。被指帶人動手的陳瑞木指出，當時與漁會人員要到說明會現場了解漁民權益，並聲明鎮公所沒有給漁會任何漁民補助，不料陳情人被蔡新將推出場外衍生推擠，他們也有人員受傷送醫，卻遭誣指選舉暴力，可能與蔡選情告急炒作有關。

漁會人員拉扯中也受傷。（記者蔡宗憲翻攝）

陳瑞木解釋，當時蔡新將走出門外，先推了陳情的漁民製造糾紛，被推的漁民才會回推，打人這事不能先說先贏，希望各界不要為了選舉拉漁會下水。

恆春鎮代蔡新滿臉血送醫，暫時留在急診室觀察。（記者蔡宗憲攝）

恆春警方指出，鎮長候選人盧玉棟18時許於大光里活動中心舉辦政見說明會，鎮民代表候選人蔡新將演說時因發表漁會補助相關議題，引起恆春區漁會理事長陳瑞木不滿，在會場外叫囂，蔡演說完畢欲前往另一說明會場時，場外群眾與其發生口角、拉扯，後遭一名江姓嫌犯徒手毆打臉部成傷，江嫌隨即逃離現場，蔡某則返回會場，經送醫診治後並無大礙；警方獲報後啟動快打機制趕赴現場，由分局長楊龍祥責成偵查隊隊長江啓超進行偵辦，立即於恆春鎮通知江嫌至分局說明，江嫌拉扯過程中亦有受傷，經治療後帶返分局偵辦中，已掌握相關事證，並追查有無其他共犯。

恆春區漁會今晚也發表正式聲明，全文如下：

蔡新將在每場恆春鎮長參選人盧玉棟，辦理各里說明會擔任助講時，對恆春區漁會刻意歪曲事實，不實指控，竟公然散布謠言，說漁民要去買漁業用冰都要三至四百塊，事實上一支冰只要一百五十元。在11月8日晚上在大光里舉辦選前說明會時，恆春鎮漁會理事長陳瑞木要進場旁聽政見，被警員制止沒有進入會場，後來某漁民要進場聆聽盧鎮長對漁民的政見，竟遭到蔡新將代表強行推擠，不給進場，導致衝突發生，造成雙方人員受傷。恆春區漁會嚴重譴責暴力行為，為何討海人要聽取對漁民的政見都不行，這是什麼鎮長及代表？恆春鎮漁會及受傷漁民要求鎮長及蔡鎮代對他們暴力行為鄭重道歉，否則將採取法律行動。

相關影音