柯選前之夜敲定四四南村 姚文智酸：跟丁守中一樣沒讀書

柯文哲選前之夜敲定四四南村，姚文智（圖）酸跟丁守中一樣沒讀書（記者廖振輝攝）

2018-11-08 12:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲選情之夜將辦在四四南村，民進黨台北市長候選人姚文智質疑，四四南村是眷村保存是否適合舉辦造勢活動，北市府認為須再討論。姚文智今日出示北市信義區公所公文，指出四四南村的活動使用在於人文史蹟、產業特色等為主，第六條須經管理機關同意即可，他認為柯最後巧立名目引用第六條的「後門條款」，准許自己辦的競選活動。

姚文智今日受訪時有媒體問到有關柯文哲選定四四南村，作為選前之夜場地，北市府稱需要討論，是否認為幫柯解套？姚文智批柯腦袋沒有文化觀念，就像柯競總總幹事小野罵國民黨台北市長候選人丁守中沒讀書，柯市長也差不多是這樣。

隨即姚文智出示一份信義區公所的公告公文，指出四四南村主要提供人文史蹟、產業特色等活動為主，但其中一條是只要經主管機關同意就可，因此他合理懷疑，柯眼裡沒有地方文化與人文史蹟的發展，因此想要破例、想要把政治的手伸入眷村，最後用巧立名目的名義引用第六條管理機關同意。

姚文智抨擊，柯文哲使用四四南村就跟當年他協助中國在台大運動場舉辦音樂活動是一模一樣，也就是自己作內場，左手同意右手走後門，最後用第六條的特殊後門條款，准許自己辦的競選活動，把文化保存的事是棄之敝屣。

另本報獨家揭露，姚文智陣營於11月18日舉辦手護國家首都的牽手活動，部分路權尚未申獲核准恐讓活動有變數，對此姚文智四兩撥千金，表示活動申請都按照相關規定在進行，中間有什麼誤解的他無法在這邊答覆，但相關活動都依規範進行合法的程序，這也是他選舉的自我要求。