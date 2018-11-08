被諷「神效率」新北選委會：掌握時間避免延誤

新北勢選委會副總幹事黃堯章說明投票日當天的選務作業。（記者何玉華攝）

2018-11-08 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會今天下午將邀請兩黨市長候選人代表，協商政見辯論會的相關事宜，民進黨新北市長候選人蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，選委會的「神效率」，不免令人質疑中間是否有行政不中立之嫌，且倉促的作業時間，是否能找到客觀中立的發言人，也讓人質疑；選委會副總幹事黃堯章說，正因為作業時間緊迫，所以要掌握時間辦理，以免延誤到雙方的權益就不好了。

黃韋鈞說，7日下午3點40分，侯友宜才在記者會上改口願意辯論，新北市選委會副總幹事黃堯章在4點就立即釋出最快隔日（8日）就會邀請雙方討論，並在4點半時致電蘇貞昌辦公室，通知已收到侯友宜的公文，速度之快，無縫配合，不免令人質疑中間是否有行政不中立之嫌。

黃韋鈞說，協商後僅剩不到兩日的工作天，新北市選委會在如此倉促狀況下能否找到客觀中立的發問人，令人質疑?因此，蘇貞昌才建議發問人提問改由兩位候選人交叉詰問方式進行，如此既能免除選委會行政不中立之疑慮，又能符合民眾對辯論模式的期待。

黃堯章表示，他事先並不清楚政見會辯論會的事，是收到公文才了解，因為只有兩、三天的準備時間，所以一定要趕緊邀集雙方協商，大家有個共識，才能朝那個共識處理；在時間緊迫的情況下，一定要把握時間處理。至於提問的方式，他表示，依照中選會函頒的公辦政見會發表辦法規定，辯論式的採用一個主持人、發問人提問、依序由候選人上台政見發表的方式辦理。另有規定，為了公平起見，發問人的名單在辯論會前是不可以對外宣布的。