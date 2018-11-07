侯改口辯論 蘇貞昌：建議直接候選人交叉詰問

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-11-07 21:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天一改態度，下午公開表示原定11月12日舉辦「公辦政見發表會」改為辯論會形式，對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚上回應時提出兩點主張，包括建議直接將辯論（由提問人提問）改為兩個候選人交叉詰問，以及交由全國性的電視台主辦，更酸新北選委會，表示在侯友宜宣布改辯論後的一個小時內，選辦就接到選委會協調通知，「真的也無縫配合」，指選委會的公正性讓人懷疑。

蘇貞昌表示，對於明天的協調，只有兩點主張，由於明天協調成功，也只剩下一個工作天，很難所謂公證人士，「建議不如就兩個候選人直接互相交叉詰問」，這也是一般辯論最常見的方式；第二建議就由全國性的電視台主辦，因為也早就簽過三家電視台的辯論邀請，電視台也願意辦，這樣就不會增加選委會臨時因侯友宜改變態度而增加的工作負擔也可以讓所有的新北市民更清楚的看到辯論內容等等，這樣可以符合八成以上新北市民的期待。

蘇貞昌說，八成以上的新北市民希望看到新北市長有辯論，侯友宜躲了八十二天，終於改口，可以看到人民的力量真的很大，所以自己一直告訴新北市民，將力量團結起來，可以改變新北市。

媒體也詢問，是否認為侯因為民調出現五五波而改變態度？蘇貞昌笑說，用膝蓋想也知道，如果他的民調像以往這麼高，他就像以往一樣高傲，怎麼會改口呢？

至於侯友宜下午同時要求蘇貞昌道歉，蘇貞昌說，國民黨最會抹黑，自己就是被國民黨抹黑最大的受害人，表示當年因為被抹黑落選屏東縣長，最後司法還清白，表示侯友宜用假影片抹黑政策、呼攏選情，可見侯一直講大話，做的卻是另一套，一旦辯論，就能清清楚楚，更指侯友宜過去說不用辯論、不用辯論，「現在不是改口了嗎？」

蘇貞昌說，這些事在在證明侯友宜撐不住啦，出來面對比較好，更說人民要展現力量，不只是現在讓侯改口願意辯論，直接就決定改變未來的新北市，讓新北越來越好。

侯友宜今天下午在警系挺侯團結大會致詞時，宣布將11月12日的公辦政見發表會改為辯論會，並表示希望蘇對四件事情表態，包括是否核發新設電廠生煤許可？對徐自強案的抹黑、擔任警政署長沒有財產申報、對於警眷的酸言酸語是否道歉？