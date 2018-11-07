堅持不被矮化 實踐大學校長赴中參加活動拒冠名China

2018-11-07 11:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕實踐大學校長陳振貴2日前往中國參加「中央美術學院」」100週年慶暨世界校長論壇，不料卻校名等被冠上「Taiwan, China」，經去函表達立場及訴求後，獲得尊重，名冊一律拿掉國名，免遭矮化；陳振貴提醒，近2年來台灣學者去中國會被冠名，但相關論文等若被冠China，教育部將不承認，必須嚴謹。

陳振貴表示，2日到3日在中國北京召開「中央美術學院」100週年慶暨世界校長論壇，共有來自世界30多國校長參加，行前10天接到與會學者名單，自己姓名以及實踐校名的後方被冠上國名「Taiwan,China」，當下透過國際處跟對方說明此作法不宜，可能影響自己最後出席意願。

陳振貴說，經表達訴求後，該會的手冊統一只印報告主題，姓名，及校名，一律未列國名；陳振貴另說，今年9月16日也有出席安徽大學90週年慶暨校長論壇，現場就分為台灣大學場及其他國家大學校長場，會議資料也只列人名及校名，技巧性地避開此敏感矮化我國國名的問題。

陳振貴指出，其實台灣教育部在100年11月4日就有函文提醒，為了維護國家主權，國內學者發表國際或中國學術期刊論文等，必須掛名「Taiwan」或「R.O.C」，如掛名「China」或「Taiwan, China」，一概不承認，亦無法用於求職、升等及計畫申請等事宜。

教育部公文強調，國內學者投稿或與中國學者共同具名的學術期刊發表論文，有關作者的國家名稱，需遵照一般國際規範，任何不符合我國整體利益的方式參與及署名，致貶抑我國國家地位者，都將不承認；學者若發現遭對方擅自改名，要在第一時間提出抗議、要求更正，未提出更正要求，該論文將不被承認。

陳振貴認為，這2年來台灣學者去中國參加國際研討會人數不少，學者名單在姓名、校名之後都會被中國冠上國名「Taiwan,Chian」（台灣中國），是中國全國統一的作法，意圖矮化台灣，必須提醒台灣學者專家一但知道或事先知道，就必須主動通知對方，要求不可放上China，否則會受到台灣教育部處分。