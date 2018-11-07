藍委邀總統至立院委員會列席 綠委批貽笑大方

召委林為洲（左起）與民進黨立委李俊俋、柯建銘唇槍舌戰。（記者謝君臨攝）

2018-11-07 10:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查原住民族轉型正義相關法案，但對於召委林為洲排程邀請總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會召集人蔡英文列席，綠委質疑，依照立法院職權行使法，總統府不是立法院的監督單位，我們沒有權力要求他來做專題報告；林為洲則批評綠營專門成立不受監督的黑機關，藍綠雙方唇槍舌戰、劍拔弩張。

召委林為洲表示，該單位召集人是總統，單位設在總統府，我們也很尷尬，當我們要監督這個黑機關，它的預算使用狀況，它將來要指導行政院，難道不應該受到監督？林強調，我們沒有堅持一定要總統來，請她派人，由秘書長或擔任執行長的副秘書長，但總統府回了一張文就不派人，林認為不恰當。

民進黨立委李俊俋怒批，依照立法院職權行使法，總統府不是立法院的監督單位，我們沒有權力要求他來做專題報告，應該受到質詢的是行政院；總統府會來只有兩個情況，一是審查預算，二是總統府提的法案，例如總統府組織法，建議撤掉此議案，針對法案進行討論，才不會讓司法委員會貽笑大方。

民進黨立委周春米強調，如果是針對促轉會，我們責無旁貸，但總統府下的機關來排審，與憲政體制不符；民進黨立委鍾孔炤則說，如果要總統府來，那就要修憲，才能要求總統府來。

民進黨團總召柯建銘強調，今天所面對的嚴重問題，第一是專案報告，第二是法律案，總統府除了預算之外，歷來均不參加立法院質詢，不是主席排程可以破壞的，建議直接到法律案的審查，讓議事能夠順利。

不過，國民黨立委孔文吉認為，105年8月1日，總統以元首的高度，向原住民族400年所受的苦難和不公平對待道歉，創下歷史首位元首向原住民族道歉的紀錄，因此要求她來立法院有何不可？對於總統府沒有派人來，他覺得不可思議；國民黨立委鄭天財則批評，總統府下設原轉會，變成太上皇的決策單位。