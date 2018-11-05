北投之心都更工作站開幕 林欽榮：P20案優先處理

2018-11-05 14:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都更處今天於北投區溫泉路設立「北投之心都市更新工作站」，誓言要帶動周邊地區都市更新，鎖定北投市場、磺港溪、光明路等老舊社區推動都市更新。副市長林欽榮致詞表示，他的目標是比照大同區斯文里，可以在設點後兩年半就可以啟動。其中停滯多年的「北投區2號機關用地及P20道路用地」都更案及北投市場改建優先處理，林也說將會去跟P20地主「第一銀行」協調，讓停滯多年的都更案延續。

都市更新工作站開幕除了地方里長到齊，連之前國民黨站台力挺、表態要支持國民黨台北市長候選人的新黨議員潘懷宗，以及支持市長柯文哲的無黨籍議員林瑞圖都到場背書；對此，林欽榮說，現在還在選舉，對於里長跟議員願意撥空來很不簡單。

林欽榮說，北投之心分為公辦都更及公劃都更兩個區域，表示市府於北投區劃設4處、共50.31公頃的公劃都更都市計畫，居民將可享有最高20%的容積獎勵，包括10%的時程獎勵及10%的更新地區內更新單元都市機能獎勵。

而過去列為「愛台十二建設」子計畫的「北投區2號機關用地及P20道路用地」位於光明路，佔地約1.9公頃，土地持分包括北市府、第一銀行、私地主，2005年就通過都市計畫劃設為都更地區，但因為地主須回饋48%的土地，多年來遲遲未完成整合；林欽榮將與第一銀行協調，都更處也將舉辦地方說明會，讓公辦都更案得以重啟。

至於推動時程方面，都更處說，「北投之心」包括北投市場改建、磺港溪再造計畫及光明路智慧改造，其中北投市場改建明年預算已經編列，預計明年改建；公劃都更區域已在都市計畫委員會審議，審定就發布實施。