藍委提案調閱促轉會Line通聯 綠營多數否決

立法院司法及法制委員會今審查「促轉會張天欽事件調閱小組」有關調閱文件內容範圍等事項。（記者謝君臨攝）

2018-11-05 13:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會，今審查「促轉會張天欽事件調閱小組」有關調閱文件內容範圍等事項；召委林為洲提案，要求調閱促轉會委員Line工作群組資料及內部公文等，被民進黨立委以多數否決；會議最終通過民進黨團提案，調閱促轉會成立至9月21日的會議紀錄、對外函文及張天欽案相關調查筆錄及報告。

促轉會前副主委張天欽被爆料，在8月24日非正式會議中，點名國民黨新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，還說「這個如果沒有操作，很可惜！」引起軒然大波，事後，張天欽已辭職。

立法院今審查「促轉會張天欽事件調閱小組」有關調閱文件內容範圍等議題；召委林為洲表示，本次為首次會議，還沒有辦法調閱文件，屬程序性會議，決定將調閱哪些文件，待調閱相關文件後，才邀請張天欽等相關人列席說明。

林為洲提案指出，促轉會於5月31日掛牌上路以來，由副主委張天欽等人推動包括研究、規劃及推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義場址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用。然而，張天欽卻爆發「東廠事件」，為知悉事件真相，向促轉會調閱5月31日迄今，委員們的正式與非正式會議紀錄等。

會議開始，時代力量立委黃國昌先詢問促轉會是否設立Line群組，而後林為洲跟進修正提案內容，針對促轉會4個小組的Line工作群組，以及委員之間的Line工作群組相關資料進行調閱。

不過，民進黨立委質疑有侵犯隱私權疑慮，且立法院無扣押、查扣之權利，僅有調閱權，這部分的權利行使需審慎評估；立委段宜康更批評是「思想檢查」，儼然「立法院根本比法院還大」；民進黨團總召柯建銘也說，「這樣做已超越立法院的職權」、「如果馬英九這樣被調閱早就被抓去關了」，呼籲勿無限上綱。

最後，林為洲提案被民進黨多數否決，並通過民進黨團提案，調閱範圍為促轉會自今年5月31日至9月21日之各次會議的會議紀錄及對外函文，以及張天欽案相關之調查筆錄及報告。