籲救國團誠實面對真相 黨產會轟葛永光：屢誤導視聽

針對救國團昨日聲稱，黨產會延宕救國團發放南部水災扶助金，黨產會今日發出聲明表示，救國團主任葛永光屢次發布錯誤消息誤導視聽，希望救國團能誠實免對歷史真相。圖為黨產會大樓。（資料照）

2018-11-05 12:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對救國團昨日聲稱，黨產會延宕救國團發放南部水災扶助金，黨產會今日發出聲明表示，救國團主任葛永光屢次發布錯誤消息誤導視聽，希望救國團能誠實免對歷史真相。

黨產會強調，今年8月下旬南部水災，各地成立災害應變中心，救國團向黨產會申請動支救災經費80萬元，因災害範圍不小，黨產會經初步了解救災經費用途後，於9月5日許可救國團動支。

黨產會提及，救國團並於9月28日函報支出明細核銷包含慰問金43萬1900元、救助物資14萬5388元、行政費2萬2923元，共計60萬211元，與黨產會所許可動支金額80萬元相較尚有餘額，不知何以救國團葛永光主任屢次發布錯誤消息誤導視聽。

黨產會說明，經調查，救國團年營業額高達20餘億元，雖被認定為國民黨之附隨組織，但黨產會對其申請，均以其正常營運及消費者權益為優先考量。

黨產會重申，黨產條例立法目的是希望透過調查，並釐清在威權時期政黨，或其附隨組織所取得的不當財產，且課以應返還國家或原權利人責任，希望相關當事人能誠實面對歷史真相，台灣的轉型正義才有落實和解的希望。