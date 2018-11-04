市長選舉辯論駁火 丁：綠營打假球 姚：丁求中國關愛

TVBS主辦「台北市長候選人辯論會」4日在台北舉行，會前出席候選人合影。左起李錫錕、丁守中、姚文智、吳蕚洋。（記者方賓照攝）

2018-11-04 17:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長今天舉行首場電視辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕及吳蕚洋出席，唯獨台北市長柯文哲未到場。丁守中會後受訪說，姚頻頻攻擊高雄市長候選人韓國瑜，甚至比出柯文哲的「四號」，難道真的將棄保北市？姚文智說，左批柯文哲沒來辯論是羞辱台灣民主，右打丁守中跟中國爭取關愛眼神已經落敗，現在只能看韓國瑜能不能幫一把。

丁守中說，他就是盡力，能說的就答覆，分數就給民眾來打。他說，最遺憾就是柯文哲缺席電視辯論，代表市政經不起檢驗。對於姚文智把砲火對準韓國瑜，丁守中說，姚文智在台北市重要申論裡面，集中火力打韓，難道民進黨已經放棄台北？對於民進黨可能「棄保」，將採取甚麼戰略？他說，會仔細觀察。

對於丁守中質疑姚文智是否是「打假球」，姚未正面回應，丁守中說，這是很奇妙的事情，更逗趣地提到，大家一開始要比自己的號碼，唯獨姚文智比了代表柯文哲的「四號」，難道真的在打假球嗎？

面對柯文哲缺席，姚文智稱，他比了「四」是因為心裡都在想四號柯文哲都沒來，太可惡了。他說，辯論會不來以及提出荒謬的政見都是在羞辱台灣民主，「光這點，坦白說就沒有資格再選下去」，現任市長不來，很多事情無法討論下去，認為柯文哲前天有辦法去幫友柯議員站台，卻沒空出席辯論。

而對於丁守中批評姚文智上台一直談韓國瑜，姚文智說：「這就是他（指丁守中）緊張嘛，沒有料到他堂堂首都市長準備了20年，一個韓國瑜用荒謬口號、不知道怎麼冒出來的方式來選舉。」他重申，丁守中跟柯文哲都在爭取中國關愛的眼神，而丁已經落敗了，「只能看韓國瑜能不能幫他（丁守中）忙」。

李錫錕表示，今天辯論沒有柯文哲很不盡興，「他沒有guts，他chicken」，有點像開槍沒有靶一樣。對於給自己幾分，李錫錕說，沒有想過，反正盡力而為，他認為其他人各有所長，自己也有些收穫，但認為其他候選人都沒辦法回答如何帶動台北的經濟，他有提出「夜間經濟」政策。

吳蕚洋對於自己表現非常滿意，給自己打98分，扣2分扣在第一次上台，他說，他是受彌勒佛之託，是託夢才出來參選。對於他頻頻宣傳蜂蜜檸檬水的療效，他認為只要身體健康，社會自然會安祥。

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